KOLDA: Les artistes réclament un complexe culturel

Un complexe culturel, c’est ce que réclament entre autres les artistes de KOLDA. Il s’agit d’un espace viabilisé apte aux activités culturelles traditionnelles et modernes. Ces artistes ont posé cette doléance à Abdoulaye Diop. Le ministre de la culture était en visite éclair au centre culturel régional de Kolda. Ici, les artistes venus inopinément ont fait parler leurs difficultés dans le métier. Vieux Kanouyé artiste musicien a laissé entendre que dans le domaine de la culture, Kolda va très mal. Le surnommé « prince de la kora » en veut pour preuve l’absence d’espace à des spectacles culturels, le manque de moyens pour les musiciens et autres artistes, mais aussi l’absence d’un musée culturel à la conservation des œuvres artistiques culturelles. A en croire Vieux Kanouté, « faute de moyens matériels et financiers, la musique urbaine et la musique traditionnelle ne bougent pas dit tout ». Les acteurs culturels de Kolda souhaitent disposer d’un centre culturel digne de ce nom avec toutes les commodités comme ailleurs dans le pays. Malgré ces multiples difficultés qui minent l’exercice correcte de leur profession, les artistes de fondent un espoir sur l’engagent et la détermination du ministre Abdoulaye Diop à servir son pays. Justement le ministre de la culture par ailleurs maire de Sédhiou dit avoir pris bonne note et promet l’action de l’État, même s’il a reconnu la pluralités des problèmes dans ce secteur. A cela, Abdoulaye Diop dira qu’il faut tenir compte des régions les moins nanties pour relancer le domaine.

ELHADJI MAEL COLY