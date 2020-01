Depuis hier lundi et ce jusqu’à demain mercredi, les élèves du lycée de Kounkané ne seront pas dans les classes. Les potaches ont décrété un mouvement de grève de 72 heures. Ils revendiquent un mur de clôture de tout le périmètre de l’établissement, l’eau courante, et la fin des salles de classes qui sont en abris provisoires. A en croire au président du gouvernement scolaire, ce sont là des doléances vieilles de dix qui jusqu’ici ne sont pas encore satisfaites au grand bonheur des élèves de ce temple du savoir. Et l’élève Boiro de dire qu’il s’agit là d’une grève d’avertissement aux autorités sur les mauvaises conditions d’étude dans ce lycée. Les élèves de cet établissement du département de Vélingara promettent des actions plus musclées si rien n’est fait avant les congés pour fêter pâques.

ELHADJI MAEL COLY