Kolda : Les femmes de Benno plébiscitent Amadou Ba

La plateforme régionale des Femmes de la mouvance présidentielle de Kolda a tenu son assemblée générale. Elle s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et président du Conseil départemental de Kolda, Pr Moussa Baldé, en présence de PCA, DG et Directeurs que comptent les départements de Vélingara, de Médina Yoro Foulah et Kolda, rapporte L’As.

Après quatre tours d’horloge d’animation et d’échanges, les 1 000 déléguées venus des départements de Kolda, après avoir réitéré leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et la mouvance présidentielle, ont adhéré au choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ, homme d’expérience et de résultats comme candidat de la coalition BBY à l’élection présidentielle du 25 février.

A cet effet, elles ont décidé de voter et de voter en faveur du candidat Amadou Ba pour son élection dès le 1er tour au soir de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Sous ce rapport, les femmes de la mouvance présidentielle de Kolda ont pris l’engagement de mettre 10 000 parrains entre les mains de Moussa Baldé à qui ils renouvellent leur totale confiance.