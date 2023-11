Le candidat déclaré à la présidentielle, Mame Boye Diao a fait un grand oral devant ses militants, dans sa localité à Kolda, au sud-est du Sénégal. Il n’a pas manqué de lancer une pique à ses anciens collaborateurs au pouvoir, soutenant qu’ils n’osent même pas s’afficher pour demander des parrainages.

« Depuis ma candidature, je fais les frais de l’État notamment dans le cadre de l’obtention de lampadaires. C’est pourquoi, je demande au gouvernement de s’occuper de Kolda pour les quelques mois qui lui reste encore. Cette mauvaise face du gouvernement se voit à travers même les parrainages où ils n’osent pas s’afficher pour demander le parrainage aux citoyens. C’est pourquoi, je rappelle encore que le Kolda que nous connaissons est à l’image de la Casamance connue pour sa jeunesse honnête et responsable », a-t-il dit, dans des propos rapportés par Dakaractu.

Le candidat dissident Benno a rappelé que Kolda est la région la plus sinistrée du Sénégal. « Maintenant avec des décrets pour des élites, ils veulent que les jeunes basculent dans leur camp. Mais je leur rappelle que c’est la coalition des médiocres voire des nuls que nous avons à Kolda. Et le département de Médina Yoro Foula est l’un des plus grands du pays et le plus pauvre où il n’y a pas de réseau téléphonique ou d’électricité entre autres. De ce fait, il faut que cela cesse dans la région ».

A ces détracteurs, il dira en ces termes : « ceux qui disent que j’avais peur de venir à Kolda se trompent lourdement et pourtant je suis présent devant vous. Quand je faisais pour Kolda, mes détracteurs étaient où ? A cet effet, je rappelle que je porte Kolda dans mon cœur. D’ailleurs, on a voulu arrêter mes jeunes mais ces derniers n’ont pas répondu à la provocation en continuant à chanter pour rallier le point de chute ».