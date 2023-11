CDC : Le PDS a déposé sa caution

Alors que leur candidat, Karim Wade, se trouve toujours à Doha (Qatar), le Parti démocratique sénégalais (PDS) a déposé, ce lundi, sa caution de 30 millions pour la présidentielle à la caisse des dépôts et consignations (CDC).

« Nous venons ce matin de déposer la caution de la candidature de Karim Wade, ici à la Caisse des dépôts. Une question dont nous avons le bonheur d’annoncer qu’elle a été constituée par les militants du PDS. D’abord, par la cotisation de la carte de membre, par la vente de carte de membre, dont vous avez suivi les péripéties dans la presse. Et deuxièmement, par les contributions des femmes et des jeunes du PDS. Aucun dépôt de caution n’est accompagné d’un candidat. Ils envoient toujours une délégation le faire. Je suis le mandataire qu’il a désigné en tant que trésorier du parti. Je viens de déposer à son nom. Et ce n’est qu’une étape dans cette situation-là », a déclaré le mandataire Abdoulaye Racine Kane par ailleurs trésorier du PDS.

Selon lui, le PDS est un parti organisé. Il n’a pas eu de problème avec les élections et donc par conséquent, il n’aura pas de problème pour s’organiser par la suite, rapporte Emedia. Sur la question de savoir quand est-ce que Karim Wade fera son retour au Sénégal ? Il a rétorqué : « le candidat Karim Wade ne soyez pas pressé. Vous allez le voir très bientôt comme vous avez vu sa caution. Karim Wade n’est pas un candidat comme les autres. Il n’est pas sorti de ce pays volontairement. Et son retour se fera de la meilleure manière possible ».