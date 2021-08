Kolda : Un enfant de 15 mois meurt dans un puits

Au quartier Bel Air dans la commude kolda, c’est l’émoi et la consternation. Et pour cause, un enfant de 15 mois perdu de vue depuis dimanche soir, est retrouvé ce lundi mort dans un puits d’une profondeur de plus de 30 mètres, informe Seneweb.

Le corps sans vie a été extrait du puits par les sapeurs-pompiers qui l’ont ensuite déposé à la morgue de l’hôpital régional de Kolda. Une enquête est ouverte pour mieux élucider cette mort qui a fini de plonger le quartier dans la tristesse et la désolation.