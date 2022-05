Korité à Bignona : Le message de paix des khalifes jumeaux d’Aïnou Salam

La communauté Aïnou Salam du vénéré marabout feu Cheikh Sountou Badji a célébré l’Aid El Fitr Lundi. La prière a été effectuée dans l’enceinte du palais de la confrérie à Sindian.

Après les deux rakaas,les khalifes jumeaux, Abdoul Houssein et Abdoul Hassan ont entretenu les fidèles sur quelques points importants. Les khalifes ont prié pour la paix dans la zone de Sindian et au Sénégal ayant constaté comme tout le monde la dégradation du climat de paix qui régnait dans le

secteur. Sans chercher à trouver un coupable, les successeurs de feu Cheikh Sountou Badji invitent les uns et les autres à se rappeler queseul un climat de paix fera le bonheur de tout le monde.

Les khalifes ont également invité les fidèles et surtout les jeunes à se rapprocher davantage de Dieu, évidemment à respecter le jeûne du mois de ramadan mais aussi à renforcer leur foi en Dieu. Ils ont aussi abordé la récurrente question des prières de korité ou de tabaski à deux vitesses qui est devenue une tradition malheureuse au Sénégal selon Abdoul Hassan et Abdoul Houssein. Ils se désolent du fait que ce soit les marabouts et les imams qui sont à l’origine de cette division des musulmans en manipulant à leur guise la population.

Pour les khalifes, les marabouts commencent à faire pire que les politiciens dans leur course effrénée à la conquête des foules. Ils les invitent à ne pas fouler au pied les fondamentaux de l’islam pour leur propres intérêts.

L.BADIANE pour xibaaru