Korité Bignona : Les khalifes jumeaux de Aïnou Salam parlent de Sonko et Diomaye

La communauté AÎnou Salam de feu Cheikh Sountou Badji de Sindian a effectué, à l’instar du reste des sénégalais, la prière de l’Aid El Fitr. Après les deux rakkas dirigés par l’imam Moussa Sané, les khalife Jumeaux Abdoul Hussein et Abdoul Hassan ont délivré un message à l’endroit des jeunes et des nouveaux dirigeants du pays. Pour les jeunes, ils leur ont recommandé plus de foi en Dieu et le matérialiser par la prière mais aussi le jeunes et que cela ne se limite pas au mois de ramadan.

L’alternance à la tête de l’Etat a été évoqué par les khalifes qui prient pour le nouveau Chef de l’Etat, son Premier Ministre et l’ensemble du gouvernement. Pour eux, chaque sénégalais doit prier pour que les nouveaux dirigeants réussissent pour ne pas décevoir la majorité des Sénégalais qui ont cru en leur projet.

Ils ont aussi salué la résilience qu’a fait montre Ousmane Sonko qui, selon eux, aurait pu être égoïste en négociant pour repoussé les élections pour qu’il soit candidat et peut-être que ce serait lui qui serait élu president mais « il a mis l’intérêt des populations au-dessus du sien ».

C’est pourquoi ils invitent le Président Faye à faire en sorte que rien ni personne ne puisse casser cette confiance et cette complicité entre lui et son premier Ministre

L.Badiane pour Xibaaru