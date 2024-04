Korité : Le marché bien approvisionné en poulets

La communauté musulmane sénégalaise est à moins de 24 heures de la fête de Korité, marquant la fin du mois béni de Ramadan. Et par rapport à l’approvisionnement du marché en poulets, la viande la plus prisée pendant cette fête d’Aïd El Fitr, les fidèles ne devraient pas se faire de soucis, selon les assurances du président de l’Interprofession avicole.

«Nous préparons chaque année le Ramadan et la fête de Korité, parce que c’est la meilleure période pour nous de faire des affaires, vendre le maximum de poulets. Je peux même dire que c’est une période de traite pour les aviculteurs. Cette année-ci, comme les années passées, nous nous sommes bien préparés. Il y avait donc beaucoup de mise en place, ce qui fait que le marché va être bien approvisionné. C’est vrai, les produits coûtent un peu cher, mais le prix du poulet reste en deçà de celui de la viande rouge. Aujourd’hui, il y a une très forte demande de viande blanche. D’habitude, on produisait 11 millions, voire 12 millions de poulets pour la fête de Korité. Cette année, ce nombre devrait connaître une hausse. Mais on n’a pas encore le chiffre exact de cette campagne», explique Ahmédou Moukhtar Mbodji.

Les prix du poulet varient entre 3000 et 4000 francs CFA à travers les marchés. Ces prix jugés élevés sont imputables, selon M. Mbodji, aux coûts de production. En effet, argue l’aviculteur, «l’aliment coûte cher, parce qu’il est principalement composé de maïs, et le maïs est importé. Face à cela, nous devons commencer à produire suffisamment de maïs au Sénégal. Si on parvient à produire beaucoup de maïs, on pourra diminuer les coûts de production. On importe annuellement 450 mille tonnes de maïs. On a la terre et l’eau, donc on peut bel et bien cultiver du maïs au Sénégal, afin de démocratiser l’accès au poulet.

Nous devons aussi beaucoup travailler sur la production des Œufs à couver (Oac). Chaque année, on en importe une valeur de 20 milliards de francs CFA. Il nous faut des producteurs locaux d’Oac pour réduire les importations. Il y a beaucoup de gens qui veulent y investir. Ce qui devrait nous permettre d’être autonomes. Le marché est là».

Le président des aviculteurs du Sénégal n’a pas occulté la persistance des importations frauduleuses de poulets et de cuisses de poulets. «Les importations posent toujours problème. Les poulets et les cuisses de poulets entrent toujours au Sénégal, en provenance d’un pays limitrophe. Ce pays importe plus qu’il n’en consomme, et le surplus est déversé au Sénégal par voie maritime. C’est un problème auquel les autorités compétentes doivent faire face. Mais j’ai appris que le Service d’hygiène est en train de faire un excellent travail pour ôter du marché ces produits frauduleux», souligne Ahmédou Moukhtar Mbodji.

Avant de se féliciter de la nomination du nouveau ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba Diagne. «Le nouveau ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage est un acteur avicole. Il connaît tous les problèmes de la filière avicole. On n’a même pas besoin de lui en parler. Il y a beaucoup investi au Sénégal. Nous avons bon espoir qu’il mènera la filière à bon port. On va le rencontrer, après lui avoir envoyé une lettre de félicitations et une demande d’audience. Ensemble, nous allons essayer de trouver des solutions aux différentes contraintes auxquelles la filière est confrontée et faire en sorte que la filière puisse se développer», a déclaré le président de l’Interprofession avicole.

Avec Le Quotidien