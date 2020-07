Koungheul : Mme Socé Diop Dionne enrôle tous les élèves du CM2 du département à la CMU….

La cour de l’Unité Départemental d’Assurance Maladie de Koungheul a abrité ce Vendredi 17 juillet 2020 une cérémonie de réception des cartes CMU/élèves offert par Madame Socé Diop Dionne responsable politique de l’APR à l’ensemble des élèves de CM2 (soit 2300 élèves) à la CMU. Madame Socé DIOP Dionne en a profité pour remettre des annales aux élèves en classes de CM2 et annonce, dans le même temps, qu’elle compte mettre en place la Fondation Bambouck pour mieux servir le département de Koungheul.

En cette période de pandémie du Coronavirus, la santé et l’Education sont devenues des supers-priorités pour les illustres fils de Koungheul. En plus des 1.000 000 FCFA offerts au Comité départemental de gestion des épidémies et des 10.000 masques aux femmes du département, Madame Socé Diop DIONNE, responsable politique de l’APR, a payé l’adhésion et doté des annales à l’ensemble des élèves de CM2 soit 2.300 élèves du département de Koungheul. Cet acte entre en droite ligne avec la vision du président Macky Sall à assurer la couverture maladie pour tous ,notamment, pour les élèves.

Au cours de la cérémonie de remise des cartes aux élèves des classes de CM2 des établissements scolaires de l’IEF de Koungheul, les autorités administratives, académiques, les parents d’élèves et tous les autres responsables qui ses sont succédé sur le podium, ont tous salué ce geste de haute portée humanitaire du Madame Socé Diop Dionne qui a décidé de prendre en charge cette couche vulnérable de la population sur le plan sanitaire.

À en croire le Directeur de l’UDAM de Koungheul, les bénéficiaires de ce programme seront garantis d’une prise en charge médicale à tous les niveaux et cela pour une durée d’un an. Ibrahima SENGHOR a , au cours de cette cérémonie, souligné que la participation de la directrice Socé Diop Dionne par rapport à ce volet CMU/élèves va considérablement accroître les statistiques du département qui tournaient autour d’un taux de 48%

Au nom de ses camarades qui ont eu à bénéficier de cette Couverture Caladie Universelle, l’élève Sokhna Momy MBAYE de l’Ecole Mame Moctar Penda SY a remercié Socé Diop pour cet acte de noblesse et de gratitude envers eux. «Vous avez ouvert la porte de nos réussites en nous prenant en charge sur le plan sanitaire et pour cela nous vous serons reconnaissants pour toute la vie », a-t-elle dit en présence de l’Inspecteur de l’Académie de Kaffrine Aboubacar Sadikh Niang, du chef service régional de la CMU Ibrahima Touré, du représentant du président du conseil départemental Elhadji Adama Camara, du Maire de Maka Yop Magay Gaye , des adjoints aux maires de Koungheul Souleymane Mboup et de Fass Thieckéne Coumba Dieng et des représentants des parents d’élèves

L’honorable CESE et Maire de Maka Yop Magay Gaye au nom de ses collègues maires du département qui se sont déplacés pour la circonstance, abondera dans le même sens pour ajouter que les maires sont là pour rendre un bel hommage a Madame Dionne pour son acte citoyen.

Quant au chef de service régional de la Couverture Maladie Universelle, ce dernier pense que c’est avec de telles actions qu’on parviendra à lutter contre les inégalités sociales et cela constitue un souhait fort pour le chef de l’État. « L’enrôlement des 2.300 élèves est une véritable action de solidarité qui revêt une portée sociale et pédagogique inestimable, a-t-il rappelé.

Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par l’IA de Kaffrine : «A travers ce geste, vous contribuez à concrétiser capital humain, protection sociale et Développement durable, axe 2 du Plan Sénégal Emergent qui mise sur les ressources humaines du pays pour parachever l’émergence. En investissant pour assurer à ces 2.300 enfants une prise en charge sanitaire, vous assistez non seulement les parents dans ce volet, vous intervenez dans l’éducation des enfants. Vous comprendrez également toute la satisfaction du ministre de l’Education qui exprime par ma voix toute sa satisfaction sur ce geste qui lui va droit au cœur » a laissé entendre. Aboubacar Sadikh NIANG .

L’IA de Kaffrine n’a manqué d’inviter les fils du terroir d’en faire pour participer à l’amélioration de la performance des 3élèves. «Il faut que tout le monde s’y mette car ces élèves comme tous leurs autres camarades dans les autres établissements scolaires doivent être soutenus sur le plan sanitaire, car cela fait partie intégrante de leur éducation » , a-t-il précisé.

Dans son speech, la lionne du Bambouck relate que : «Oui ! la santé n’a pas de prix mais ,elle a un coût parfois hors de portée des familles et ce coût est supporté par les pouvoirs publics, la communauté ne participant que pour un petit forfait. Et c’est pourquoi j’ai décidé d’assurer cette couverture à l’ensemble des élèves du CM2 soit 2300 élèves du département »

« En le faisant nous répondons à l’appel de Monsieur le président Macky Sall et tenons à donner corps et vie à cette généreuse politique. C’est un pari qu’il fait et nous devons tout faire pour le gagner ensemble car au bout le but recherché c’est la réussite de nos enfants, des enfants bien portant pour relever les défis de demain» a-t-elle fait savoir.

Elle ajoute que : « Demain c’est aujourd’hui avec cette pandémie du Coronavirus qui est encore la et contre laquelle il faut se liguer pour la terrasser par le respect des mesures barrières. On les rappelle ensemble et de vive voix : se laver fréquemment les mains; respect de la distance physique; Ne pas serrer les mains; porter des masques.»

«La CMU élèves, de mon point de vue, quand elle est bien comprise engage les élèves à se porter comme ambassadeurs de santé dans un objectif de citoyenneté mais aussi pour vulgariser davantage la CMU pour un enrôlement massif », dixit Madame Dionne

Madame Socé Diop Dionne a remercié le directeur de l’UDAM et les acteurs de l’éducation à ses termes : « Je tiens à remercier du fond du cœur Monsieur Ibrahima SENGHOR responsable de l’Unité Départemental d’Assurance Maladie, Monsieur l’Inspecteur de l’Education de Formation de Koungheul Mamoudou Oumar GUEYE sans oublier le chargé des ressources humaines Monsieur Souleymane TOUNKARA pour le travail remarquable réalisé pour la mise en œuvre de la CMU / Elèves »

Situation de pandémie du coronavirus oblige, les autorités en charge de l’Education ont invité les parents d’élèves à respecter les consignes données et surtout à encadrer les enfants à la maison.