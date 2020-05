Kouthia sort de l’hôpital et défend le ministre de la santé

Kouthia sort de l’hôpital et s’adresse aux sénégalais : Longuement repris par Libération, le comédien se dit être en djihad contre le coronavirus. « Quand j’étais été testé positif, je me suis dit que j’étais choisi par Dieu pour une mission. Je sensibilisais les gens et c’est tombé sur moi. Je ne sais pas comment j’ai chopé le virus. A Fann, le travail des médecins est irréprochable, il faut qu’on arrête de saboter le travail des médecins et d’Abdoulaye Diouf Sarr »