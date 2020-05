La décision du ministre de la santé qui surprend les médecins

Selon le ministère de la Santé, seuls 500 tests virologiques de la covid-19 ont été effectués hier. Des médecins et agents de santé interpellent le ministère de la santé sur le chiffre en baisse noté sur les tests, surtout les 500 tests de ce mardi. Ils posent des questions pour comprendre. Est-ce le nombre limité de lits disponibles ou le nombre élevé d’agents sanitaires et de médecins dont ceux exerçant en réanimation malades et hospitalisés ou confinés comme à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque où 14 agents de santé du service des urgences sont en quarantaine, qui expliquent la baisse du nombre des tests ? Ou bien c’est pour rassurer les parents à l’approche de la date de réouverture des classes du 2 juin ? Ou si c’est le manque de personnel de santé pour faire les tests à cause des absences liées à la Korité ? Que le ministère de la Santé édifie les Sénégalais…