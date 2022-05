La Bible n’a jamais dit que la femme doit porter le nom de son mari

Ce n’est pas biblique que la femme porte le nom de famille de son mari, selon un pasteur

Mgr Yaw Owusu-Ansah, pasteur de l’église Resurrection Power and Living Bread Ministries basée au Ghana a affirmé qu’il n’est pas biblique pour une femme d’adopter le nom de famille de son mari après le mariage.

L’homme de Dieu a fait la déclaration controversée lors d’un discours sur le Super Morning Show de la radio Joy FM, basée à Accra, le vendredi 20 mai.

Selon myjoyonline.com, le pasteur soutient qu’il avait lu la Bible entière et qu’il n’y avait nulle part vu que Dieu demandait aux femmes de porter le nom de famille de leur mari.

« Je crois que depuis les jours d’Adam, et j’ai lu toute la Bible, on ne verra nulle part où c’est dit que la femme d’Adam était Mme Adam ni la femme de Jacob n’était Mme Jacob ni Isaac, Josué ou Daniel. Alors, si nous les chrétiens pratiquons la même chose, alors je crois que nous devons tout appliquer du début à la fin. Et vous venez au Nouveau Testament, je n’ai pas découvert que la femme de Mathieu était Mme Mathieu ou que la femme de Jean était Mme Jean « , a déclaré l’évêque Owusu-Ansah, cité par le site d’information.

Le célèbre pasteur a ajouté que Dieu, qui a créé le monde, a une raison de les placer dans la famille dans laquelle elles sont nées , de sorte qu’elles ne devraient pas être forcées d’abandonner le nom de leur famille simplement parce qu’elles se sont mariées.

« Donc, je suis d’avis que si je t’épouse en tant qu’épouse, je n’ai pas besoin de t’imposer mon nom parce que tu viens d’une famille et je crois que venant d’une famille, il y a une raison pour laquelle Dieu t’a mis là et t’a fait sortir de cette famille. Donc, garder ce nom ne change rien si tu es ma femme. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand.

Alors, que Dieu rende le nom de ma femme grand, le nom de ma fille grand et le nom de ma sœur grand, si vous venez l’épouser, laissez-la garder son nom, et vous aussi gardez ce nom que vous avez et laissez-nous construire une vie ensemble. Construire des vies ensemble ne change rien au fait que parce que tu n’as pas mis mon nom sur toi, tu ne peux pas être ma femme. »

L’évêque exhorte donc les hommes à accorder plus d’importance à ce que leurs mariages fonctionnent pour le bénéfice mutuel qu’à ce qui, à son avis…lire la suite ici