La candidature du Président Macky Sall est un cas de force majeure

Le président Macky Sall est une personnalité politique importante au Sénégal, qui a pour ambition de laisser une trace positive dans l’histoire de son pays en tant qu’ingénieur bâtisseur qui a mis en place une meilleure gouvernance et un État de Droit plus fort. Toutefois, sa décision de se présenter pour un troisième mandat, qui est contestée par l’opposition, risque de ternir son image.

Il convient de rappeler que le président Macky Sall avait fait une promesse électorale selon laquelle il réduirait la durée de son premier mandat de sept à cinq ans. Cependant, le Conseil constitutionnel, avec sa compétence exclusive pour interpréter la Constitution et les dispositions légales en vigueur, a ainsi décidé que le premier mandat du président Macky Sall ne serait pas concerné par la révision constitutionnelle et resterait donc de sept ans, comme prévu initialement. Par conséquent, le président a effectué son premier quinquennat et il reste un second quinquennat à venir.

Le Conseil constitutionnel a donc eu un rôle déterminant dans l’application de la loi et l’interprétation de la Constitution dans ce cas précis. Cependant, la situation sécuritaire instable en Afrique de l’Ouest et au Sahel, menace de ruiner les progrès réalisés dans de nombreux domaines, et constitue pour le président Macky Sall une « force majeure » qui justifie sa candidature pour un troisième mandat.

La question de la candidature du président Sall pour un troisième mandat a suscité de nombreux débats et controverses au sein de la société sénégalaise. Certains considèrent qu’un troisième mandat serait contraire à l’esprit de la Constitution et de la démocratie sénégalaise, tandis que d’autres estiment que le président Sall est le meilleur candidat pour poursuivre les réformes et le développement économique du pays.

Il convient de souligner que la décision finale dépendra de la constitution et des lois électorales en vigueur au Sénégal. Le président Sall peut choisir de se présenter à nouveau, mais l’opinion publique, la situation politique et économique du pays et les règles électorales joueront un rôle crucial dans cette décision. En effet, le processus démocratique doit être respecté et les citoyens sénégalais doivent avoir la possibilité de choisir librement leur président à travers les élections.

Le président Macky Sall a été élu majoritairement par le peuple sénégalais, et sa présidence est bénéfique pour le bien commun de la grande majorité. Le peuple ne tolérera pas que sa volonté soit ignorée par des intérêts particuliers, qui réduirait la souveraineté du peuple à une fiction politique. Si l’intérêt général n’est pas respecté, cela pourrait conduire à une situation où une minorité gouvernerait le pays en raison de la violence terroriste perpétrée par certains membres de l’opposition.

En d’autres termes, si la majorité du peuple, consciente des progrès accomplis dans tous les domaines au cours des dix dernières années, demande que le président poursuit son projet de réforme et d’émergence du Sénégal

ABDOUL AZIZ THIAW