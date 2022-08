La Chine et l’Afrique invitées à s’unir plus étroitement pour construire une communauté de destin

Le 18 août 2022, s’est clôturée avec succès la Réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), qui a adopté à l’unanimité la Déclaration conjointe ci-après :

Dans le but de promouvoir ensemble la mise en œuvre des actions de suivi de la 8e Conférence ministérielle du FCSA, le Conseiller d’État et Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine Monsieur Wang Yi, la Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal Madame Aïssata Tall Sall, le Ministre des Relations extérieures de la République d’Angola Monsieur Téte António, le Ministre de l’Industrie de la République Démocratique du Congo Monsieur Julien Paluku Kahongya, le Ministre des Affaires étrangères de la République Arabe d’Égypte Monsieur Sameh Shoukry, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie Monsieur Demeke Mekonnen, le Vice-Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement d’union nationale de l’État de Libye Monsieur Omar Keti, la Vice-Ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République Sud-Africaine Madame Candith Mashego-Dlamini et la Vice-Présidente de la Commission de l’Union Africaine (UA) Madame Monique Nsanzabaganwa se sont réunis en visioconférence le 18 août 2022.

Les parties chinoise et africaine ont hautement apprécié les fruits de la 8e Conférence ministérielle du FCSA tenue les 29 et 30 novembre 2021 à Dakar, capitale sénégalaise, et salué les idées avancées par Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, sur l’esprit d’amitié et de coopération Chine-Afrique et la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère ainsi que les neuf programmes pour la coopération sino-africaine qu’il avait proposés lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence. Les deux parties ont apprécié la feuille de route proposée par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Co-Président du FCSA, visant à renforcer les relations Chine-Afrique, dans un esprit d’amitié, de solidarité, de confiance et de respect. Rappelant la Déclaration de Dakar, la Vision 2035 de la Coopération Chine-Afrique, la Déclaration sur la coopération sino-africaine de lutte contre le changement climatique et le Plan d’action de Dakar (2022-2024) adoptés par la Conférence, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble à mettre en œuvre les acquis de la Conférence, à favoriser sans cesse de nouveaux progrès plus importants dans la coopération sino-africaine, et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Elles sont convenues de ce qui suit lors de la présente Réunion :

1. Les deux parties saluent l’initiative prise par la Chine et le Sénégal, pays coprésidents du FCSA, de tenir cette Réunion des coordinateurs. Heureuses de constater que depuis la clôture de la 8e Conférence ministérielle, elles ont abouti à de nombreux importants fruits de coopération et obtenu des premiers résultats importants, elles continueront de mettre en œuvre de manière ordonnée et efficace les actions de suivi des neuf programmes et du Plan d’action de Dakar (2022-2024) pour assurer une coopération sino-africaine de meilleure qualité et plus efficace qui profitera davantage aux peuples chinois et africains.

2. La partie chinoise exprime ses vives félicitations au 20e anniversaire de la fondation de l’UA, apprécie hautement les efforts déployés au cours des 20 dernières années par l’UA, en guidant les pays africains, pour réaliser sans cesse des succès importants sur le chemin de l’émergence dans l’unité, du développement et du redressement, et salue le rôle qu’elle a joué pour coordonner les efforts du continent africain dans la lutte contre la COVID-19, la préservation de la paix et de la sécurité dans la région et la défense des intérêts communs des pays en développement, estimant qu’elle montre la force de l’unité africaine. Les deux parties saisiront les opportunités offertes par le 20e anniversaire de la fondation de l’UA et celui de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’UA et continueront de renforcer la synergie avec les projets phares de l’Agenda 2063 de l’UA et les cadres bilatéraux pour porter les relations Chine-UA et le partenariat de coopération stratégique global Chine-Afrique à un niveau plus élevé.

3. Les deux parties réaffirment leur ferme détermination à défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, le système international centré sur l’ONU, y compris la responsabilité primordiale du Conseil de sécurité de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et l’ordre international basé sur le droit international, à poursuivre le véritable multilatéralisme, à promouvoir la démocratisation des relations internationales, à veiller à l’égalité entre tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, puissants ou faibles, riches ou pauvres, et à s’opposer à l’unilatéralisme, à la politique du plus fort, à la discrimination raciale, ainsi qu’aux tentatives d’attiser l’opposition des blocs, la division et la confrontation.

Les deux parties réaffirment qu’elles se témoignent mutuellement soutien ferme dans la sauvegarde de l’intégrité territoriale, de la souveraineté, de la sécurité et des intérêts de développement nationaux de part et d’autre, qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, que Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois, et que le gouvernement de la République Populaire de Chine est l’unique gouvernement légal représentant toute la Chine. La partie africaine réitère son attachement au principe d’une seule Chine, son soutien à la réunification de la Chine ainsi qu’aux efforts de la partie chinoise pour sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.

La partie chinoise soutient la Résolution sur l’impact des sanctions et des mesures coercitives unilatérales sur les États membres de l’Union Africaine adoptée par la 35e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’UA, condamne vivement l’application par n’importe quel pays des mesures coercitives unilatérales dans l’intention d’exercer des pressions politiques et économiques sur d’autres, et exhorte ces pays à lever lesdites mesures qui vont à l’encontre des buts et principes de la Charte des Nations Unies.

4. Les deux parties estiment que la propagation continue de la COVID-19 pose de sérieux défis à la reprise de l’économie mondiale et à la mise en œuvre des acquis du FCSA. La partie africaine remercie la partie chinoise d’avoir fourni activement et efficacement des vaccins aux pays africains et à la Commission de l’UA depuis l’apparition de la COVID-19 et donné un soutien important au renforcement des capacités africaines dans la lutte contre l’épidémie. Les deux parties réaffirment leur soutien à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et s’engagent à poursuivre le développement de la production conjointe de vaccins et d’autres coopérations sur la lutte contre la COVID-19, à achever dans les meilleurs délais la construction du siège du CDC Afrique et à renforcer davantage la coopération sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. La partie africaine comprend et soutient la politique zéro COVID dynamique de la partie chinoise.

5. Les deux parties notent que le monde fait face à un nombre croissant de défis sécuritaires et réitèrent leur condamnation de toute forme de terrorisme et d’extrémisme violent. La partie chinoise soutient la mise en œuvre de l’initiative « Faire taire les armes en Afrique » par la partie africaine, et félicite la tenue avec succès du Sommet extraordinaire de l’UA le 28 mai 2022 à Malabo (Guinée équatoriale), soutient le règlement des questions africaines à la façon africaine par les Africains, et la préservation de l’indivisibilité de la sécurité des pays africains. Les deux parties réaffirment leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. La partie chinoise appelle la communauté internationale à fournir du soutien financier et technique aux opérations anti-terroristes dirigées par l’Afrique, conformément à l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA).

La partie africaine salue et soutient l’Initiative pour la Sécurité mondiale avancée par Son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, estimant que cette initiative a indiqué au monde entier les moyens et la voie permettant de relever les défis de sécurité, de développement et de gouvernance. Les deux parties saluent les initiatives prises par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président en Exercice de l’UA, dans le cadre de son mandat, pour la relance économique en Afrique, la réallocation des Droits de Tirage Spéciaux, la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, la transition énergétique ainsi que la réforme de la gouvernance mondiale. La partie africaine apprécie la Perspective pour la paix et le développement dans la Corne de l’Afrique avancée par la partie chinoise et se félicite de la tenue de la Conférence Corne de l’Afrique sur la paix.

6. Les deux parties réaffirment leur engagement à continuer de promouvoir la construction de mécanismes du FCSA et à valoriser le rôle du Comité de suivi chinois. Elles accueillent favorablement la création et le perfectionnement par la partie africaine des mécanismes de mise en œuvre des actions de suivi, en vue de faire avancer conjointement et activement les neuf programmes pour la coopération sino-africaine. Les deux parties établiront des pools de projets nationaux à mettre en œuvre et travailleront de concert à une concrétisation et une évaluation renforcées des actions de suivi afin d’assurer la mise en œuvre efficace, pragmatique et dans de bonnes conditions des acquis du Forum.

Les deux parties poursuivront la lutte solidaire contre la COVID-19, approfondiront la coopération pragmatique, promouvront le développement vert, défendront l’équité et la justice, et favoriseront une articulation étroite entre, d’un côté, la coopération de qualité Chine-Afrique dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et l’Initiative pour le Développement mondial, et de l’autre, l’Agenda 2063 de l’UA et les stratégies de développement respectives des pays africains, en vue d’assurer une coopération sino-africaine de meilleure qualité à des niveaux plus élevés.

Les deux parties renforceront davantage leurs concertation et coordination et élargiront sans cesse les champs de leur coopération. Tout en renforçant leur coopération dans les domaines traditionnels des infrastructures, de l’investissement, du financement, de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et de la télécommunication, elles approfondiront la coopération dans les domaines tels que les énergies, l’économie numérique, la santé, l’économie bleue, l’enseignement professionnel et l’épanouissement des femmes et des jeunes, et encourageront le recours au modèle de construction-exploitation-transfert (BOT) et au partenariat public-privé (PPP), afin d’accompagner l’Afrique dans la réalisation de son industrialisation et l’amélioration de sa position dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. La partie chinoise soutient l’Afrique dans la production alimentaire afin de la rendre autosuffisante, par le financement, le partenariat avec le secteur privé, etc., et entend faire promouvoir le transfert de technologies pour contribuer au développement économique, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté sur le continent. Elles soutiennent l’obtention d’investissements et de financements pour les projets Gaz-to-power. La partie chinoise est prête à soutenir activement la construction de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à partager avec l’Afrique ses expériences sur la construction des zones de libre-échange, à accroître ses importations en provenance de l’Afrique à travers les « corridors verts » pour les exportations de produits agricoles africains vers la Chine, les arrangements tarifaires préférentiels en faveur des pays les moins avancés, le live shopping et d’autres moyens, et à augmenter sans cesse l’ampleur et le niveau de facilitation du commerce sino-africain. Les deux parties entendent prendre en compte les particularités et les vulnérabilités des petits États insulaires dans la mise en œuvre des acquis du Forum.

La partie chinoise soutient fermement l’Afrique dans sa participation en profondeur aux activités du G20, des BRICS et d’autres plateformes et dans ses efforts visant à jouer un plus grand rôle dans la gouvernance mondiale et les affaires internationales.

7. Les deux parties soutiennent les efforts des parties concernées visant à régler la crise ukrainienne à travers des pourparlers de paix, appellent la communauté internationale à ne pas réduire son soutien et son investissement à l’Afrique en raison de la question ukrainienne et à aider activement les pays africains à relever les défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et la crise énergétique, et l’exhortent à accorder de l’importance aux préoccupations africaines concernant l’accroissement du financement du développement et la promotion de la reprise économique et à accélérer le processus de réallocation des Droits de Tirage Spéciaux, afin d’accompagner l’Afrique dans la réalisation d’un développement autonome et durable.

8. La partie africaine remercie la partie chinoise pour le travail qu’elle a accompli en vue du succès de la présente Réunion des coordinateurs.