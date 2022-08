Crimes à Yewwi-Wallu : Sonko-Khalifa Sall-Karim Wade vont s’entretuer

L’affrontement Sonko-Khalifa Sall-Karim Wade inévitable en 2024…la mort de Yewwi-Wallu

Il ne faut pas se voiler la face. L’inter coalition Yewwi-Wallu a atteint sa date limite de péremption. C’était une coalition stratégique limitée dans le temps. Et aujourd’hui, avec les ambitions affichées des partis pour 2024, l’inter coalition n’a plus sa raison d’être car l’affrontement entre Ousmane Sonko de Pastef, Khalifa Sall de Taxawu Sénégal et Karim Wade du PDS est inévitable. Wade a affiché sa volonté de massifier le parti pour la reconquête du pouvoir en 2024. Guy Marius Sagna a décliné l’objectif de Yewwi de faire de Sonko le 5ème président. Et Barthélémy Dias a déjà désigné son candidat pour 2024 en la personne de Khalifa Sall…

Ousmane Sonko ne se contente pas du seul soutien de Guy-Marius Sagna. Il a déclaré officiellement sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko cherche à mettre ses autres alliés au sein de Yewwi Askan Wi devant le fait accompli, d’autant qu’il sait qu’il ne bénéficiera pas du soutien de tout le monde. Khalifa Sall va être lui aussi candidat à l’élection présidentielle de 2024. Son principal lieutenant Barthélémy Dias a ouvertement déclaré que son candidat en 2024 reste Khalifa Sall.

Barthélémy Dias ne parle pas pour rien. Au contraire, sa déclaration en pleine campagne des élections législatives, sonne comme une véritable mise en garde à l’endroit de Ousmane Sonko. Barthélémy Dias avertit Ousmane Sonko que les autres leaders de Yewwi Askan Wi ne sont pas tous sous ses bottes. La coalition Yewwi Askan Wi est menacée d’éclatement à présent, car ses membres vont être divisés, chacun voulant rouler de son propre bord.

Ce n’est pas tout, il y a aussi la candidature de Karim Wade qui est annoncée par son père Me Abdoulaye Wade. Ce dernier veut faire de son fils le prochain Président de la République du Sénégal. Karim Wade pourra bénéficier du soutien de tous les autres membres de la coalition Wallu qui fait pourtant alliance avec Yewwi Askan Wi. De quoi montrer que cette inter coalition va, elle aussi, voler en éclats.

Khalifa Sall et Karim Wade ne vont rien faire pour signer un chèque en blanc à Ousmane Sonko et lui faciliter la tâche en direction de 2024. Leurs candidatures peuvent même paraître plus crédibles en 2024 que celle de Ousmane Sonko, aux yeux de nombre d’observateurs. La parole de Ousmane Sonko ne vaut plus un clou auprès d’une partie de l’opinion.

En annonçant sa candidature, Ousmane Sonko appelle en même temps ses partisans à la mobilisation, car selon lui, le pouvoir pourrait le déclarer inéligible, en lui cherchant des poux sur la tête. Comme par exemple, en le faisant condamner à des peines de prison pour diffamation ou outrage au Chef de l’Etat. Ousmane Sonko oublie sciemment l’affaire Adji Sarr où tout indique qu’il n’est pas blanc comme neige. D’ici 2024, il répondra devant la justice pour cette affaire. Fidèle à son habitude, Ousmane Sonko veut encore manipuler l’opinion.

Khalifa Sall et Karim Wade savent que Ousmane Sonko n’est pas un allié fiable, un homme sur qui il faut savoir compter. Khalifa Sall et Karim Wade ont des ambitions. Tous deux veulent présider les destinées du Sénégal. Jamais, ils ne vont accepter de se faire doubler par Ousmane Sonko. Qu’ils le disent ou non, Karim Wade et Khalifa Sall ont à l’esprit que Ousmane Sonko est un parvenu. Quelqu’un capable de les trahir, une fois qu’il aura leur soutien, et sera le prochain Président de la République du Sénégal…

Inévitablement, l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu est sur le point d’éclater. Les déclarations de candidature en direction de 2024 au sein de cette inter coalition risquent de se multiplier, après celles de Gakou et Sonko…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn