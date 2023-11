La chronique de Serigne Saliou Fall sur les deux nuits passées par Serigne Touba à Dakar

MAGALOU ÑAARI GUDDI NDAKAARU

Source de motivation : «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés». Le Saint Coran Sourate 16 An-Nahl (Les Abeilles) Verset 125.

Base s’appui : Dans la communauté mouride fondée par l’illustre saint homme Cheikh Ahmadou Bamba, le Diébelou «acte d’allégeance» est le plus grand acte significatif. Laquelle soumission confère le grade honorifique de talibé. «Je n’ai point fondé une confrérie (TARÎQA), j’ai plutôt trouvé la voie qu’avait scrupuleusement suivie le Prophète «psl» et ses compagnons entièrement flétrie. Je l’ai défrichée le plus proprement, je l’ai également rénovée dans toute son originalité et lancé l’appel suivant «Tout pèlerin qui désire partir peut venir voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d’allégeance» dixit Cheikh Ahmadou Bamba.

Mise à niveau : Cet événement figure en lettre d’or dans l’agenda Mouride. En cette année non bissextile, le rendez mouride est célébré pour la 28éme édition. La cérémonie fait revivre dans l’esprit de la communauté mouride les deux nuits passées à Dakar par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce fut lors de sa déportation au Gabon en 1895. Khadimou Rassoul affronta les dures épreuves orchestrées par les colons. La marche religieuse du Camp Dial Diop à Massalikoul Djinane sera ponctuée de Khassaides et de Zikr. Rien n’est plus significatif parlant de la dimension de Serigne Touba que de retracer l’histoire liant ce saint homme aux colonisateurs. Beaucoup de ressources humaines intellectuelles toute obédience se sont évertuées à cet exercice épistolaire. Ont-elles conclu : khadimou Rassoul est hors pair dans la catégorie rare des hommes saints de l’islam. Ahmadou Bamba — Wikipédia (wikipedia.org)

Début des épreuves : En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d’allégeance, le gouverneur français Clément Thomas donna l’ordre à Cheikh Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux, mais ses directives demeurèrent sans effet. Une persécution générale s’ensuivit et les mourides furent dépossédés de leurs biens, si bien qu’un exode vers Touba fut organisé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter Cheikh Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes mais ne donnèrent aucune suite. Cheikh Ahmadou Bamba quitta Touba, pour s’installer à Mbacké Bari dans le Djolof à 50 km au nord de Touba en avril 1895. Il décide le 10 août 1895 d’aller répondre à la convocation du gouverneur en quittant Mbacké Bari et rencontre sur le chemin l’armée coloniale à Djéwol. Il est arrêté et amené à Coki puis à Louga afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis il est placé au siège du gouverneur de l’Afrique Occidentale Française (AOF).

Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutllet convoqua une assemblée à l’issue de laquelle la décision d’envoyer Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon fût adoptée. Son frère Mame Thierno Birahim Mbacké et son talibé Mame Cheikh Ibra Fall Baboul Mouride suppléaient à son absence auprès de sa famille et de la communauté mouride. L’administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant : «Il ressort clairement du rapport que l’on n’a pu relever contre Cheikh Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements, et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tous points suspects». Il fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien, le Pernambuc, à destination du Gabon où il passa 7 années dont 5 ans à Mayumba et 2 ans à Lambaréné. À Mayumba, il fut pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri, ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries des saisons de la région. L’objectif visé par l’autorité coloniale était sa suppression pure et simple.

Retour d’exil : Le 11 novembre 1902, le navire Ville de Maceio où avait embarqué Cheikh Ahmadou Bamba, arriva à Dakar au bout de 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et acclamé par la foule alors que beaucoup pensaient qu’il était décédé. Il décida d’aller rendre visite à certains de ses disciples. Il fonda avec eux le village de Darou Marnane. Sa principale préoccupation dans cette zone était l’éducation spirituelle de ses talibés. À Darou Marnane beaucoup de gens vinrent lui rendre visite, de tous les coins du pays. Ces mouvements de foule inquiétèrent à nouveau l’administration coloniale qui décida de l’arrêter, et de l’exiler en Mauritanie auprès d’un érudit maure, Cheikh Sidia Baba. En 1904 à Sarsara, Cheikh Ahmadou Bamba affirma avoir vu le prophète en veille et que ce dernier lui aurait remis son propre wird nommé « Al Wird’ul Maahuuzu ». Cheikh Ahmadou Bamba resta en Mauritanie jusqu’au 26 avril 1907 soit 4 ans et reçut de l’administration coloniale l’autorisation de revenir au Sénégal. Dès son retour il fut assigné en résidence surveillée à Thiéyène. Dans cet endroit Cheikh Ahmadou Bamba et son entourage sont discrètement surveillés et les visites de ses disciples limitées. Après avoir obtenu l’autorisation de retourner au Baol par une lettre que le gouverneur général du Sénégal Henri François Charles Cor avait adressée au gouverneur de l’AOF William Merlaud Ponty Cheikh Ahmadou Bamba quitte Thiéyène le 12 janvier 1912 pour arriver à Diourbel le 16 janvier 1912. Il s’installa en février 1913 sur un site choisi par lui-même qu’il nomme la maison bénite (buuq’at al-mubâraka), ou en wolof Keur gou Mak. Les autorités françaises réalisent que Cheikh Ahmadou Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Pour sa contribution à la Première Guerre Mondiale Cheikh Ahmadou Bamba est honoré par le gouverneur, qui lui décerne en janvier 1919, le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d’honneur. Le marabout accepta le diplôme, mais refusa de porter la croix de la légion d’honneur dans la mesure où ses principes religieux s’y opposaient. En 1921, le Cheikh organisa publiquement pour la première fois l’anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date par l’adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution des repas. Cheikh Ahmadou Bamba meurt le mardi 19 juillet 1927 à Diourbel. Son corps fut transporté par voiture le lendemain à Touba et fut inhumé dans sa maison, rattachée aujourd’hui à la grande mosquée de Touba. Il est remplacé officiellement par son fils aîné, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, à la tête de la confrérie mouride. Son tombeau est un lieu de pèlerinage. Cheikh Ahmadou Bamba était de croyance traditionnelle sunnite. Ainsi il dit au début de son livre Mawâhibou l-Qouddoûs : « Il (Allâh) n’a pas de semblable, Il ne dépend pas du temps, Il est exempt du genre et Il est sans endroit». Son mysticisme soufi s’inscrit ainsi dans le cadre du fiqh et une vision orthodoxe du sunnisme. Reprenant la charge de l’école de Mbacké Cayor après la mort de son père, il organise un système d’enseignement articulé autour de trois piliers : l’instruction (taalim), l’éducation (tarbiyya) et l’entraînement à la vie (tarqiyya). Le premier correspond à l’enseignement religieux et traditionnel des écoles coraniques alors que les deux autres répondent à des objectifs alors nouveaux. La taarbiyaa repose sur la soumission volontaire du mouride à un maître. Elle privilégie l’action et vise à corriger les adeptes, par exemple en enjoignant à des «nobles» (geer) d’effectuer des tâches dévolues aux personnes castes (les ñeeño) afin de leur apprendre l’humilité. Elle comprend également des prêches et des échanges informels. Lors de la tarqiyya, qui marque la fin de l’enseignement, le disciple aide son marabout dans la gestion de son domaine, et celui-ci en retour l’introduit à la vie réelle, et lui apprend à se débrouiller face aux aléas du quotidien. Ce programme éducatif visait à retrouver l’esprit des établissements soufis.

Serigne Saliou ibn Moustapha Fall.

Expert Consultant-Personne Morale de la Daara Baye Fall Ligguey Diamou Yalla.

Dakar le 1 Décembre 2023.