La coalition Sopi Sénégal apporte des changements sur son bulletin et annonce une plainte

La coalition Sopi Sénégal dirigée par Tafsir Thioye, Doudou Wade et Ndiaga Diaw, va déposer une plaint contre X pour « usage de faux, abus de faiblesse et usurpation de signatures de Me Abdoulaye Wade » dès ce lundi, devant le procureur de la République. Face à la presse ce dimanche, M. Thioye et Cie ont profité de l’occasion pour présenter leur nouveau bulletin de vote modifié pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Voici l’intégrlité du texte liminaire de leur conférence de presse :

Mesdames messieurs les journalistes,

Nous vous remercions de votre présence et d’avoir bien voulu répondre à notre invitation.

Ce point de presse est la seconde que nous organisons depuis que nous avons engagé le combat de refus d’une entreprise de réduction de notre patrimoine commun qu’est le PDS à sa plus simple expression. Pour rappel, ce combat est mené à travers trois orientations majeures :

​⁃​Sauver l’honneur et la dignité du PDS et de ses membres

​⁃​Préserver les valeurs, les principes et les règles qui ont toujours régi le PDS depuis sa création

​⁃​Protéger l’œuvre de Wade et le patrimoine qui en découle à savoir le PDS menacé par des forces qui cherchent insidieusement à le saborder.

Nous avions déjà mis en garde contre toute tentative de transformation de notre parti en « parti yobaléma ». Malheureusement, ceux qui ont entrepris une ouvre de destruction massive de ce « bijou » qu’est le PDS ont franchi le rubicon en décidant de faire de notre parti un wagon remorqué par l’APR qui durant douze bonnes années a cherché à l’étêter.

Les vagues de démissions fracassantes de hauts responsables et de responsables à la base que nous connaissons depuis la décision de Karim de jeter notre parti dans les mains de Macky et son parti, nous confortent dans notre idée qu’il urge d’agir pour sauver ce qui peut l’être.

La coalition que nous avons mise en place rentre dans ce combat. Elle cherche à sauver l’honneur et la dignité du PDS et de ses membres et mieux représenter les populations qui ont touché dans leur cher par les comportements connus durant la dernière législature.

Mesdames, messieurs,

Nous vous avons convié à cette rencontre pour partager avec vous certaines informations et apporter des éléments de réponses à ceux qui cherchent à se rattraper et à exister et à justifier leur incurie. Les différents revers enregistrés auprès du conseil constitutionnel et du ministère de l’intérieur sur leur requête contre notre bulletin en usant de faux et d’usage de faux montrent à suffisance qu’ils sont sérieusement dépassés par les événements. Saisir un conseil constitutionnel après avoir accusé, six mois en arrière, ses membres de corruption relève de l’inqualifiable. il faut être Karim et « ses nouveaux amis » pour le faire.

Le plus ridicule consiste à s’allier avec celui qu’on avait accusé d’avoir corrompu les juges à savoir Amadou Bâ. Dieu est juste. Les langues qui commencent à se délier sur les événements et actes qui ont ponctué le processus ayant abouti au soutien à Diomaye laissent entrevoir une confirmation des accusations portées déjà contre Karim sur son soutien avorté à Amadou Bâ lors de la présidentielle de 2024.

Mesdames, messieurs,

Notre liste a été validée par la DGE ainsi que notre bulletin. Quelques changements sont, cependant, intervenus après que nous avons déjà reçu notre BAT et rendu public le bulletin qui nous avait été donné, suite à une pseudo requête adressée au ministre de l’intérieur par ceux qui ont réussi à se mettre à dos tout un parti, pour contester, au nom du président Abdoulaye Wade :

​⁃​L’utilisation de la couleur jaune de notre bulletin

​⁃​L’utilisation de l’épi de mil comme symbole. Nous allons y revenir

​⁃​L’utilisation du nom SOPI comme nom de coalition.

​⁃​Le V de la victoire sur notre liste

En somme, pris de peur, les « destructeurs » ont voulu une annulation complète de notre bulletin.

Malheureusement pour eux, ils n’ont pas été suivis par le ministère de l’intérieur qui au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s’est appuyée sur l’article L180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs rencontres entre les mandataires de la coalition TAKKU WALLU et SOPI SENEGAL, une décision a été prise de proposer un léger changement sur le bulletin de notre coalition SOPI SENEGAL.

En effet, l’article L180 stipule que lorsqu’il y a contentieux entre deux partis ou coalitions de partis sur un bulletin ou sur les symboles d’un parti, la primeur de choix est réservée à celui qui a notifié le premier sa coalition. En l’état, la COALITION SOPI SENEGAL a été l’une des dernières à déposer sa candidature.

Ce résultat, on le doit à la sagesse des agents du ministère de l’intérieur et à notre pugnacité et principalement celle de notre mandataire qui pour sauver une situation face à notre refus catégorique d’accepter un quelconque changement sur notre bulletin, a pris, sur elle-même, la responsabilité de faire des concessions sur l’épi.

Ce refus de notre part a d’ailleurs été matérialisé par une correspondance adressée au ministre de l’intérieur le 10 octobre 2024.

Le résultat de tout ce travail est ce bulletin que nous avons le plaisir de vous présenter officiellement avec fierté.

Nous sommes convaincus que nous sommes le PDS, nous incarnons l’esprit du SOPI et nous nous positionnons comme la voix de milliers militants et militantes qui sont sans voix et qui sont humiliés et déshonorer par les choix hasardeux au quotidien qui ne respectent nullement la devise de notre parti.

L’immense espoir suscité par notre liste et notre coalition auprès de plusieurs milliers de sénégalais et Sénégalaises a fini de nous positionner dans le peloton de tête des partis et coalitions de partis engagés dans la course pour une majorité à l’assemblée nationale.

Cet élan de sympathie a fini d’ébranler nos adversaires qui ont fait usage de faux et usage de faux pour essayer d’abuser le ministère de l’intérieur comme ils abusent de la faiblesse du président Wade au regard de son âge pour utiliser sa signature à des fins qui ternissent son image.

Le constat fait par plusieurs sénégalais est que le président Abdoulaye Wade ne signe plus les correspondances qui sont libellées en son nom et qui portent sa signature. La mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les sénégalais que ce n’est plus le Président Wade qui signe.

On en veut pour preuves deux exemples parmi tant d’autres :

1- La correspondance adressée au ministre de l’intérieur pour contester notre bulletin et qui porte la signature du frère secrétaire général national. Dans cette correspondance, on note une confusion totale sur le symbole du parti. En effet, l’épi de mil y est confondu à un épi de maïs qui serait selon eux le symbole de notre parti en contradiction profonde avec nos textes à l’article 06 de nos statuts. Comment le frère secrétaire général national peut-il se méprendre sur le symbole de notre parti qu’il a porté sur les fonds baptismaux? Le ridicule ne tue pas. Cette correspondance que nous avons contestée marquera les esprits négativement et constitue un abus dont le ministère de l’intérieur devra tenir compte dans l’avenir.

2- La décision portant nomination d’un nouveau chargé des relations internationales. C’est la décision la plus ridicule après celle portant exclusion de certains membres du parti et signée par Bachir Diawara.

Dans cette décision attribuée au frère secrétaire général national, ce dernier a nommé notre frère Mayoro Faye au poste de « secrétaire général national ». Pour ceux qui connaissent le PDS et qui maîtrisent ses textes, cette décision est un scandale. Le poste de secrétaire général national ne peut être pourvu que par congrès et est unique.

Le président Abdoulaye Wade pour la première fois nomme quelqu’un à son poste et lui confie les relations internationales. Décidément…

Le plus dangereux et le plus scandaleux est que cette même décision a été envoyée au réseau libéral africain. Aujourd’hui, notre parti est la risée du monde.

Pour mettre fin à cette utilisation abusive et honteuse de la signature du président Wade qui ternit son image, à cette pratiquante dégradante pour notre secrétaire général national, nous avons décidé de porter plainte contre X. Cette plainte sera portée par certains responsables du parti membres du comité directeur et du secrétariat national et sera déposée dès lundi auprès du procureur pour faux et usage de faux, pour abus de faiblesse, pour usurpation de signature…

Nous avons également décidé de saisir le ministre de l’intérieur sur les violations en permanence des textes du parti.

Mesdames et messieurs,

Vous conviendrez avec nous sur la justesse et la noblesse de notre combat. Notre conviction profonde est que le Président Abdoulaye Wade ne mérite pas ce qui est en train de lui arriver et d’arriver à son parti qu’il a créé avec d’autres dignes fils du Sénégal.

Nous demandons donc à tous les sénégalais et à toutes les sénégalaises de soutenir activement notre combat et cette liste qui est composée d’hommes et de femmes de qualité, d’expérience et d’honneur.

Mesdames messieurs,

Les élections vers lesquelles nous nous acheminons sont d’une importance capitale pour notre pays. Nous comptons y jouer les premiers rôles. Un vote pour notre liste est gage de sécurité mais également de paix et de stabilité pour notre pays. Nous sommes convaincus que l’assemblée nationale ne doit pas être un théâtre de règlement de compte mais un haut lieu de représentation des populations. Tout député qui y accède sur la base d’une élection devra être en capable de mesurer les enjeux et d’avoir un comportement qui honore la république. Nous pensons être à la hauteur des enjeux et de la mission.

C’est pourquoi nous appelons tous les sénégalais, tous les patriotes épris de paix et de justice et attachés à leur institution parlementaire à se joindre à nous pour porter le combat qui libère et qui honore.

Pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien pour le triomphe de la liste et qui se manifestent diversement, nous les informons que, pour des raisons de transparence, nous sommes en train de mettre en place une plate-forme qui va accueillir toutes les contributions en direction de ces élections.

Je vous remercie de votre aimable attention

Vive le président Abdoulaye Wade

Vive la COALITION SOPI SENEGAL

Vive le Sénégal