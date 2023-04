La confédération pour la Démocratie et le Socialisme rend hommage à Ibrahima Sène

La conférence des leaders de la confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) rend hommage à Ibrahima Sène, secrétaire national chargé des questions économiques et sociales du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), rappelé à Dieu dimanche. Avec sa disparition, indiquent les leaders, c’est la gauche qui perd un véritable militant dont les contributions de haute facture sur la situation politique, économique et sociale du pays sont reconnues et saluées par tous nos compatriotes.

A les en croire, Ibrahima Sène a été de tous les combats dans la clandestinité comme dans la légalité pour la justice sociale, la liberté et le progrès au Sénégal et partout dans le monde. Selon Pr Pape Demba Sy et Cie, ses fortes convictions, son courage inébranlable et sa grande culture politique ont marqué, en permanence, son militantisme révolutionnaire pour l’avènement d’un pluralisme politique, syndical et d’une transformation sociale au service des masses populaires.

Le militantisme de M. Sène doit servir d’exemple aux jeunes générations afin qu’elles s’inspirent de son engagement sans faille pour la poursuite de la lutte en faveur de la construction d’une société de justice sociale et de progrès.