La date de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar connue

La 32e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) se tiendra du 28 novembre au 15 décembre 2024. Célébrant son 50e anniversaire, elle aura pour thème « L’événementiel économique au service de la promotion touristique ». Cet événement, selon un communiqué, réunira plus de 2 000 exposants nationaux et internationaux de plus de 40 pays, offrant une plateforme pour découvrir des produits, établir des partenariats et participer à des échanges culturels.

Avec des activités variées, notamment des concerts et des compétitions de projets universitaires ainsi que la participation des pays d’honneur, la Guinée et le Rwanda, la Fidak 2024 promet d’être une expérience mémorable et enrichissante pour tous les visiteurs.

Parmi les 10 raisons convaincantes de venir à la Fidak 2024, le document évoque la célébration du 50e anniversaire, les opportunités commerciales internationales, les invités, la foireConnect avec une visite virtuelle 24/7, le Cices Ticketing qui offre aux visiteurs un accès simplifié aux événements grâce à des options d’achat en ligne et sur place, des concerts et événements culturels exceptionnels, une grande kermesse de la Fidak 2024 pour enfants et familles, des offres gastronomiques variées, une compétition de projets universitaires et une visibilité internationale et médiatique.

« La Fidak 2024 promet une expérience exceptionnelle, alliant commerce, culture, divertissement et innovation pour tous les participants », a précisé la note reprise par Enquête.