Guédiawaye : Un commerçant braque son pistolet contre un policier

Médoune Fall a manifestement le sang chaud. Ce commerçant polygame de 68 ans domicilié à Golf Sud s’en est violemment pris à un policier qui lui demandait de déplacer sa voiture garée sur le parking du service du Trésor de Guédiawaye.

Les faits se sont déroulés jeudi 23 avril, d’après le récit de L’Observateur. Non content d’avoir refusé d’obtempérer, rembobine le journal, le sexagénaire a sorti un pistolet de la boîte à gant de son véhicule et l’a pointé contre le policier.

«Pris de court, poursuit le quotidien d’information, l’agent du GMI sort son téléphone et consulte son supérieur. Il entre par la suite au service du Trésor et en ressort avec son arme de service. Aidé de quelques collègues qui ont accouru, il parvient à neutraliser Médoune Fall.»

Le commerçant est arrêté et déféré au parquet du tribunal de Pikine/Guédiawaye pour outrage à agent, violence et voie de fait sur agent, détention illégale d’arme sans autorisation administrative.

Il y a eu plus de peur que de mal. L’arme en question était factice. Les policiers l’ont découvert après avoir désarmé Médoune Fall.

À la barre du tribunal des flagrants délits, ce dernier a révélé qu’il a acheté le jouet à 700 francs CFA. Et pour se dédouaner du délit d’outrage à agent, il a juré qu’il prenait le policier pour un gardien de parking.

Cette défense est anéantie par les déclarations du policier, confirmées par les caméras de surveillance, selon lesquelles aucun doute n’était permis quant à son statut d’agent de police puisqu’il arborait sa veste de service.

L’Observateur rapporte que le procureur a requis six mois ferme, estimant «que l’infraction d’outrage à agent et la détention illégale d’arme étaient parfaitement caractérisées». La défense a plaidé la clémence.

S’il l’a relaxé du chef de détention d’arme, le tribunal a reconnu coupable et condamné le commerçant pour outrage et violence et voie de fait à agent : six mois dont deux ferme.