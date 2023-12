La dengue refait son apparition dans le Nord du Sénégal

La dengue a à nouveau fait son apparition dans le Nord du Sénégal où 11 cas confirmés ont été détectés cette semaine à Ross Béthio, commune située à une trentaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis. Débordées, les autorités sanitaires disent cependant avoir une bonne maîtrise de la situation.

La psychose s’est installée depuis quelques jours à Ross Béthio, localité réputée zone agricole et d’affaires où le centre de santé secondaire est subitement devenu pratiquement l’endroit le plus fréquenté de la zone. Selon le médecin-chef du centre de santé secondaire de Ross Béthio, qui polarise aussi bien la commune que beaucoup d’autres villages, 587 personnes ont été consultées en l’espace d’une semaine dont 226 hospitalisées. Un record, assure Dr Djibril Sow, qui a fait savoir que de nombreux prélèvements ont été faits sur les malades qui, pour la plupart, souffraient de maux aux articulations et de fièvre. Parmi ces prélèvements envoyés en laboratoire pour analyse, 11 sont revenus positifs, révèle Dr Sow. Selon lui, les résultats de 10 nouveaux prélèvements sont encore attendus.

Le chef du centre de santé secondaire de Ross Béthio a, dans la même lancé, expliqué que la structure sanitaire a connu cette semaine, une situation difficile, avec un nombre excessif de consultations qui a fait qu’ils étaient obligés, par moments, de mettre deux malades sur un lit, et un personnel débordé et fatigué. Toutefois, rassure-t-il, la situation reste maîtrisée dans la mesure où tous les malades ont été bien pris en charge. Les 11 malades testés positifs sont pour le moment traités et ne sont pas en danger, même si pour certains, le bilan a révélé quelques perturbations, a informé par ailleurs Dr Sow. Toutefois, le personnel de santé est un peu seul dans le combat dans la mesure où les autorités municipales, qui ont été déjà averties de la situation, n’ont toujours pas sonné signe de vie. Par ailleurs, le Service d’hygiène est attendu prochainement pour des interventions qui devraient permettre d’éradiquer les moustiques vecteurs de la dengue.

La dengue, appelée aussi «grippe tropicale», est une maladie infectieuse causée par le virus du même nom. Le virus est transmis à l’humain par l’Aedes, un moustique vivant dans les eaux claires. Dans le passé, le Nord a connu des épidémies du même genre qui ont toutefois été vite maîtrisées par les autorités sanitaires.

