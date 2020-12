« La DG de l’Action Sociale affecte son assistante pour insubordination », selon Ansoumana Dione

Vol chez Abdoulaye DIOUF SARR : la DG de l’Action Sociale affecte son assistante pour insubordination.

Le ridicule ne tue pas. Après avoir volé des masques et gèles hydroalcooliques, destinés à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), la Directrice Générale de l’Action Sociale s’en prend à ses collaborateurs. Incroyable ! En effet, Docteur Arame TOP SENE a distribué, ce mercredi 16 décembre 2020, des demandes d’explications pour insubordination, à sa secrétaire, Madame Sylvie Félicité MANGA et à Ibrahima SADIO, du Bureau du Courrier.

Dans sa note, elle écrit ceci à son assistante : « Madame, nous avons constaté un manque de subordination de votre part dans le cas de l’affaire Ansoumana DIONE. Vous étiez chargé de récupérer le don destiné à la DGAS et vous avez passé outre cette mesure. J’attache du prix au respect strict des directives. Dans ce cadre, je vous demande de m’apporter les explications nécessaires à ce manque de subordination ». En réponse, Madame MANGA lui répond en ces termes : « je n’en sais rien ».

Aussitôt, la Directrice Générale de l’Action Sociale, remet une lettre d’affection à sa secrétaire, pour une structure hospitalière de la place. Quant à Ibrahima SADIO, du Bureau du Courrier, il a accueilli sa demande d’explications avec des larmes, vu cette injustice infligée par la hiérarchie. Le Ministre Abdoulaye DIOUF est-il au courant de tels agissements du Docteur Arame TOP SENE, prise en flagrant délit d’escroquerie pour lequel une plainte est déjà déposée par l’ASSAMM devant le Procureur ?

Rufisque, le 17 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)