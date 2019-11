La diaspora en deuil…Mamadou Sy Caserta n’est plus

La Fédération internationale des Sénégalais de la Diaspora (FSD), et l’ensemble des membres des différents comités régionaux de ladite structure, ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de MAMADOU SY (CASERTA), membre fondateur du comité régional de la FSD d’Italie et Président de la Commission internationale Culture Jeunesse et Sport.

Décès survenu à Naples en Italie le 4 Novembre 2019. L’arrivée de la dépouille mortelle est prévue ce jeudi 07 Novembre à 23h 45 á l’aéroport Blaise Diagne de Diass et son inhumation le lendemain à Thiès.

Les condoléances seront reçues au domicile familial le vendredi 8 Novembre 2019 sis au quartier Sam Pathé á Thiès.

En cette douloureuse circonstance la FSD présente ses sincères condoléances á la famille éplorée. Prions pour le repos de son âme. Amen

Pour La FSD

La Commission Information Communication