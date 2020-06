La Directrice de la 7TV traîne le Jaraaf Youssou Ndoye et son fils en Justice

La Directrice générale de la 7Tv a déposé une plainte contre Youssou Ndoye, un des Jaraaf de Ouakam, pour injures publiques, diffamation et association de malfaiteurs. Maimouna Ndour faye en a fait de même pour Massamba Mbengue et Momar Ndoye, fils du Jaraaf, pour agression physique avec usage d’armes blanches, vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui.

Voici la plainte :

« Dakar le mercredi 24 juin 2020

Mme Faye Maimouna Ndour

Directrice générale de 7 TV

Au Commandant de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale

Objet : Plaintes contre Massamba Mbengue et Momar Ndoye pour agression physique avec usage d’armes blanches, vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui

Contre Youssou Ndoye, un des « Jaraaf » de Ouakam pour injures publiques, diffamation et association de malfaiteurs pour injures publiques.

Ce mercredi 24 juin 2020, dans l’après-midi, un de nos caméramans, Pape Ousseynou Ngom, a été envoyé au quartier des Mamelles pour recueillir une déclaration du Comité de gestion d’une mosquée de ladite localité.

Après avoir effectué sa collecte, notre caméraman a été pris à partie par 2 jeunes, Massamba Mbengue et Momar Ndoye. Ils ont agressé physiquement notre caméraman avec usage d’arme blanche et arraché son matériel de travail (la caméra). Ne s’arrêtant pas en si mauvais chemin, les sieurs Mbengue et Ndoye ont tenté de détruire volontairement la caméra en la cognant brutalement contre un mur. Présentement, la caméra est inutilisable parce qu’elle est totalement endommagée.

MOMAR Ndoye, le fils de Youssou Ndoye, l’un des « Jaraaf » autoproclamés de Ouakam a dit devant témoin qu’il nourrissait une haine féroce contre la 7tv.

Eu égard à toutes ces considérations, je viens vers votre haute autorité porter plainte contre ces 3 personnes pour que justice soit faite.

Je vous prie de croire, Mon Commandant, à l’expression de ma très haute considération ».