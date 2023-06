La femme qui « priait sur l’eau » arrêtée pour escroquerie

Fanta Sangaré, la femme qui « prie sur l’eau » a été arrêtée ce jeudi, 22 juin à Conakry et envoyée au commissariat de la banlieue de la capitale. Il lui est reproché d’avoir escroqué la somme de 148 millions de francs guinéens depuis 2020.

« J’ai une sœur qui l’a rencontrée pour ses problèmes. Elle a dit à ma sœur qu’au lieu de souffrir pour le paiement, vous avez un vaste domaine rempli de trésor qui pourrait faire face aux frais. Fanta, son staff et ma sœur se déplacent pour se rendre à Djankana. Sur le terrain, ils creusent et trouvent ce qui ressemble bien à un gros trésor (or) de 42 kg.

La dame réclame 1 milliard gnf. Comme ma sœur n’a pas d’argent, le montant ne pouvait être payé. Dans le dit montant, elle demande une avance de 100 millions de francs guinéens. Très rusée et satanique, elle dit au groupe qu’elle reste à Djankana, qu’elle a un à sacrifice à faire pour les djinns. Elle nous réclame 45 millions encore pour le prix des boeufs. Avant de quitter Conakry, on lui avait remis 4 millions gnf. Et depuis cette opération de Djankana, on n’a plus revu la dame.

C’est sur les réseaux sociaux qu’on la revoit. Cette fois-ci avec une bavette qu’elle n’enlève jamais. Après vérification, on se rend compte que c’est bien la dame qui nous avait escroqués qui est là. Comme il y avait déjà un mandat contre elle, c’est ce qui a été exécuté. On a fait le pied de grue chez elle à Kobayah. Elle a voulu escalader le mur pour s’enfuir et s’est blessée. Elle a finalement été arrêtée et est actuellement au commissariat de Taouyah », dit un proche du plaignant joint par Mediaguinee.