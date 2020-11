La fille de Biya en couple avec ce jeune (photo)

Brenda Biya et le jeune sportif ivoirien, champion olympique, Cheick Cissé sont-ils en couple ? Même si cela est loin d’être confirmé, il faut tout de même reconnaitre que depuis quelques jours, la rumeur de leur idylle va bon train sur les réseaux sociaux. Qu’est ce qu’il en est réellement

Visiblement, les camerounais et les ivoiriens s’aiment bien au point de former des couples. Après le couple composé de l’ivoirienne Georgette Eto’o et son mari la légende camerounaise Samuel, l’on pourrait voir très prochainement un autre composé de Brenda Biya la fille du couple présidentiel camerounais et le triple champion d’Afrique et champion olympique en Taekwondo Cheick Cissé.

Aucun indice ne confirme qu’ils sont en couple, mais dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux on aperçoit Brenda Biya aux côtés de Cheick Cissé dans une chambre et ils ont l’air très proches.

Si pour l’heure, les deux concernés n’ont fait aucune déclaration sur la nature de leur relation, il reste que certains de leur proche indique que les célébrités africaines seraient dans une relation amoureuse.

Reste à savoir si Brenda Biya et Cheick Cissé confirmeront cette rumeur qui a enflammé la toile.