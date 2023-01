La France « insulte » Macky et « crache » sur son 3ème mandat…

La question du troisième mandat commence à polluer les relations du Sénégal et certains pays occidentaux. Depuis quelque temps, la France semble être sur la voie de lâcher le Président Macky Sall soupçonné de vouloir faire un forcing en 2024. Le pays de Macron multiplie les actions visant à réduire le chef de l’Etat et son projet contesté, à leur plus petite expression. La dernière action visant à humilier le locataire du Palais vient d’un célèbre journal Français. Un véritable affront pour une nation souveraine comme le Sénégal.

En effet, le Figaro a complètement humilié le Sénégal avec son article sur le Train Express Régional (TER). « Sénégal 0, France 1 En attendant les prochaines prolongation », voilà le titre insultant de ce média de propagande français sur le TER. Dans son développement, le quotidien tente de démontrer que ce joyau de plus de 600 milliards FCFA n’appartiendrait pas au Sénégal…

Pire, le journal français rajoute que le déficit de la SETER (Société d’Exploitation du Train Express Régional) est à la charge de l’État sénégalais. Mais, en raison de la situation internationale et de la forte augmentation du prix des matières premières, le gouvernement s’est retrouvé en difficulté et a multiplié les retards de paiement.

Des allégations démontées de toutes pièces par le gouvernement. Mais le but de cet article selon beaucoup d’observateurs, est d’humilier le président Macky Sall. Le chef de l’Etat a fait du TER l’une de ses réalisations dont il est le plus fier. Dire que le TER, implanté au Sénégal et utilisé par 17 millions de sénégalais, n’appartient pas à notre pays est plus qu’une insulte. C’est une humiliation. Mais la plus grande insulte est le titre du Figaro. Une traduction simple du titre permet de comprendre que la France s’est payée la tête du Sénégal dans ce projet. Et les prolongations du journal laissent entendre que les « colons » vont continuer de sucer notre pays.

Cet article du Figaro paru à treize mois de la présidentielle est une suite logique de la France. L’Elysée est sur le point de laisser tomber le président Macky Sall qui marche vers le troisième mandat. Le Figaro, France 24 ou RFI, sont des médias de propagande français, comme disait Ousmane Sonko. Alors ces derniers n’auraient pas pris le risque de faire un article aussi chargé sur le TER s’il n’était pas sur le point d’abandonner le soldat Macky sur la route du troisième mandat.

Désormais le locataire du Palais va comprendre que la France et les Etats-Unis n’ont pas d’amis. Ces pays n’ont que des intérêts. Ce qui expliquerait l’interview controversée de Sonko avec des médias occidentaux qu’il a toujours pris pour cible.

Il n’y a plus de doute que la France va lâcher Macky Sall. Les occidentaux ne veulent plus voir leur nom compromis en Afrique. La preuve, de nombreux députés n’ont pas voulu soutenir le projet d’extradition judiciaire entre le Sénégal et la France. Lors des débats à l’assemblée nationale française, débat qui n’a pas eu lieu au Sénégal, un des députés a soulevé la question. « Au Sénégal les vagues de violences anti-françaises alimentées par des gens comme Kémi Séba ont lieu, si vous regardez bien la chronologie des événements, au moment où la France donnait à tort ou à raison l’impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui est majoritaire », a déclaré explicitement un parlementaire.

Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux a été fortement partagée par les anti-troisième mandat. Ce qui en dit long sur la position de la France sur cette question qui continue d’alimenter les débats. Avec le contexte sécuritaire dans la sous-région, l’Elysée ne va plus prendre le risque de se mettre à dos ses alliés. Soutenir d’une manière ou d’une autre Macky Sall dans ce projet, serait une manière pour la France de se faire détester davantage par les sénégalais. Alors, le pays de Macron fait les yeux doux à la bande à Sonko tout en laissant le président Sall en chute libre.

La France est dans la préservation de ses intérêts en Afrique. Chassée du Mali et du Burkina, elle ne commettra pas la même erreur au Sénégal. Dans l’optique d’être vue d’un bon œil par les sénégalais, la France fait mine d’être contre le troisième mandat tant contesté. Désormais elle va ramer contre Macky Sall qui a toujours partagé la politique d’Emmanuel Macron. Mais attention ! La France a suffisamment démontré que tout ce qui l’intéresse, c’est la sauvegarde de ses intérêts. Et non la nation sénégalaise. Alors que les anti-troisième mandat ne jubilent pas très vite.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru