La gaffe de trop de Idrissa Seck…Macky sera surpris

Décidément Idrissa Seck cherche à noyer Macky Sall. Tout ce que fait ce politicien sournois relève d’une stratégie bien ourdie.

Figurez-vous que quand le président Macky Sall nomme un conseiller ou un autre collaborateur, cela fait le buzz. Parce que c’est lui le président de la république. Mais le Dircab du président Moustapha Niasse de l’Assemblée nationale ou le chef de cabinet de Aminata Mbengue Ndiaye du HCCT sont inconnus. Et pourtant ils sont respectivement les deuxième et troisième personnalités du Sénégal.

Mais quand la quatrième personnalité du pays fait le buzz avec la nomination de son chef de cabinet, ça dépasse l’entendement. Hier samedi, les journaux se délectaient d’une actualité insignifiante au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) : « Idrissa Seck a choisi comme chef de Cabinet et Conseiller spécial, le secrétaire national chargé des élections du parti Rewmi, Ass Babacar Guèye », rapporte « L’As ». Et ce n’est pas tout…cela passait aussi en boucle sur la TFM…

Idy nomme et cela fait le buzz comme…le président Macky.

Que cherche Idrissa Seck ? En quoi est-ce que la nomination de son chef de cabinet intéresse-t-il les Sénégalais ?

Il a nommé ses proches comme Awa Gueye Kébé ou Lamine Ba et cela a fait le buzz ; il nomme des anciens DG avec fanfare et trompette…certains désistent sous la pression à cause du tollé.

Et aujourd’hui c’est son chef de cabinet qui fait la UNE des journaux et des journaux télévisés. En quoi est-ce que ce chef de cabinet est-il important en cette période où les cas graves de covid-19 augmentent et les morts s’empilent ?

Idrissa seck devait savoir raison garder. Macky sall est le chef de l’Etat et non lui.

Idrissa seck n’est pas le président de la République…C’est Macky Sall qui a été élu par 58% de Sénégalais.

Alors les nominations au CESE n’intéressent guère les Sénégalais…Au fait qu’a-t-il apporté depuis qu’il est nommé au CESE…à part ces nominations loufoques ?

Et figurez-vous qu’il n’a pas encore fini. Idy ne fait que commencer. Macky n’a encore rien vu !

