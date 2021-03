La garde rapprochée de Sonko gazée (Vidéo)

Le convoi de Ousmane Sonko n’avance pas. Il est bloqué au niveau de l’Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour cause, le leader du Pastef, convoqué devant le magistrat instructeur du 8e cabinet pour l’entendre au fond du dossier de viol et de menace de mort, a décidé d’emprunter l’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les gendarmes lui ont opposé un niet catégorique. Et lui ont intimé l’ordre de prendre la corniche.

Ce que Ousmane Sonko a refusé de faire pour le moment et son véhicule est immobilisé. Les gendarmes ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser la sécurité de Sonko avant d’encercler le véhicule de ce dernier.