La grande actrice Lori accepte d’aller en prison pour…2 mois

Lori Loughlin plaide finalement coupable et passe par la case prison

Après avoir maintenu leur innocence pendant des mois, Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont finalement décidé de passer un accord avec la justice et de plaider coupable pour leur implication dans l’affaire des pots-de-vin.

C’est la fin d’un long chapitre. Selon les informations rapportées ce jeudi par TMZ, Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont décidé contre toute attente de changer de stratégie dans leur bras de fer avec la justice. Ils viennent en effet de plaider coupable pour leur implication dans l’affaire des pots-de-vin qui avait mis en cause des dizaines d’autres riches parents qui ont acheté les entrées de leurs enfants dans de prestigieuses universités. L’ex-actrice de «La Fête à la maison» et son époux ont mis en examen il y a un an après avoir été accusés d’avoir versé 500 000 dollars à un intermédiaire pour que leurs filles Bella (21 ans) et Olivia (20 ans) puissent étudier à l’Université de Californie du Sud (USC).

Après avoir plaidé non coupable et longtemps maintenu leur innocence, allant jusqu’à affirmer qu’ils avaient été supposément piégés par le FBI, Lori Loughlin (55 ans) et Mossimo Giannulli (56 ans) ont finalement passé un accord avec la justice, acceptant leur implication. Grâce à cette manœuvre, ils vont écoper d’une sentence bien plus clémente, eux qui risquaient jusqu’à 40 ans de prison en continuant à plaider non coupable, et s’évitent également un procès qui devait s’ouvrir le 5 octobre prochain.

Des mois de prison et 400 000 dollars d’amende

Ainsi, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli plaideront coupable de transfert bancaire frauduleux, ce qui leur a permis d’éviter d’autres chefs pour lesquels ils avaient été inculpés, dont corruption et blanchiment. La comédienne écope de deux mois de prison, d’une amende de 150 000 dollars et de 250 heures de travaux d’intérêt général, tandis que l’entrepreneur purgera une peine de prison de cinq mois, devra payer une amende de 250 000 dollars et devra couvrir autant d’heures de travaux d’intérêt général que sa femme.

Comme le souligne TMZ, ce revirement de situation n’arrive certainement pas par hasard pour le couple, qui pourrait servir ses peines en restant assigné à domicile en raison du coronavirus. La suite au prochain épisode…