La grosse bêtise de Sonko en Casamance…ça va chauffer

Ousmane Sonko est en train de faire les mêmes erreurs que tous les leaders en fin de cycle. Après avoir ouvert plusieurs fronts, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se noie dans son propre jeu. Il ouvre un nouveau front en Casamance. Cette partie du Sénégal est le seul endroit qui reste sous le contrôle de Sonko. Si à force de faire le fou il perd cette zone, il ne restera plus rien de lui. Ses propres turpitudes vont le mener à sa perte. Les accumulations d’erreurs seront fatales au PROS (Président Ousmane Sonko).

Ousmane Sonko est la révélation politique du moment. Le patriote en chef est le premier opposant de l’ère des réseaux sociaux qui aura réussi la prouesse de s’opposer radicalement au pouvoir et à toute l’opposition significative du Sénégal. Sonko ne laisse aucune marge de manœuvre à toutes les personnes qui sont contre lui. Le leader de Pastef et ses partisans tirent sur tout ce qui ne va pas dans ses intérêts. Ce qui lui a valu d’avoir des ennemis à tous les niveaux. Même les marabouts ne sont pas épargnés par cette tyrannie des patriotes.

Cette pensée unique que Pastef veut instaurer a fait de Sonko la personne la plus détestée. Face à tous les problèmes qui le guette, le maire de Ziguinchor s’est réfugié dans sa ville. Cette jeunesse casaçaise est prête à défendre Sonko au prix de sa vie. Mais l’homme de Zig a le don de détruire tout ce qu’il touche. Un opposant comme le patriote en chef devient rancunier et dangereux. Il n’a que le mépris à la bouche. Ses accusations contre la communauté Mancagne en sont la parfaite illustration. Cet homme jette le discrédit sur tout et sur tout le monde. Il n’y a que sa petite personne qui l’intéresse.

Ousmane Sonko a mis une partie de la Casamance en colère contre lui. Cette énième erreur de communication ne passe pas inaperçue. Victorine Anquediche Ndeye et Doudou Ka ont haussé la voix contre le maire de Ziguinchor. Et ils ne sont pas les seuls. Des journalistes et de dignes descendants de la Casamance sont outrés par cette déclaration de Sonko. « M. Sonko, vous avez tort et vos propos sont dangereux », lui a lancé Félixe Nzale. Effectivement, ces propos sont plus que dangereux pour la cohésion sociale. Pire, la majeure partie de la presse passe cette déclaration sous silence. Guy Marius Sagna et ses copains de la société civile font le morts.

Et pourtant, on a tous accusé Macky Sall de faire la promotion des Halpular. Amath Suzanne Camara et Cie ont été lynchés pour leurs déclarations contre le leader radical. Mais c’est le leader de Pastef, on peut tout lui pardonner. Même si ce sont des insultes envers les religieux ou envers une communauté. Malheureusement pour lui, cette déclaration va lui coûter cher. La Casamance est réputée comme étant la région la plus solidaire. Jamais, les habitants de cette région n’accepteront que Sonko les lance dans un conflit ethnique. Il n’en vaut pas la peine.

Pour échapper à ses déboires judiciaires, cet homme ne reculera devant rien. Son amour pour l’adversité va le perdre. Sonko est dos au mur. La Casamance va le lâcher et plus rien ne pourra empêcher la déchéance de Sonko. Le Sud est la seule zone qui reste sous l’emprise de Sonko. Le blocus autour de son domicile le prouve. Sans la Casamance, Sonko aurait déjà perdu son aura. Les casaçais lui ont évité une humiliation. Et Sonko n’a rien trouvé pour les remercier que d’insulter l’une des communauté qui fait la force de cette région.

Que Sonko ne soit pas surpris de voir ses souteneurs en Casamance diminuer. Il a tendance à trop parler pour ne rien dire. Ses errements de Com’ vont sceller définitivement son avenir. Les casaçais ont certaines valeurs et le maire de Zig est en train de les bafouer uniquement pour accéder au pouvoir. Cet homme est la plus grande menace de l’histoire politique du Sénégal. Ses discours sont fractionnistes. Ce n’est pas étonnant que le patriote en chef n’ait pas beaucoup d’amis au sein de l’opposition.

Macky Sall est le seul responsable de cette pagaille. Le président de la République a créé le phénomène Sonko de toutes pièces. Si le patriote en chef est devenu aussi puissant, c’est parce que le pouvoir lui en a donné les moyens. Un opposant traîné dans la boue devient rancunier et dangereux de même qu’un compagnon trahi en cours de route qui subit un manque de considération perpétuelle. Il devient urgent de faire comprendre à Sonko que ce n’est pas sur le chemin de la violence qu’il sera le cinquième président…Il en va de la sécurité nationale !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru