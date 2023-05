Macky Sall répète l’erreur qui a fait chuter…Wade : il est cuit !

Les Sénégalais aimaient Me Abdoulaye Wade. Le peuple aimait son « Gorgui » mais lui reprochait le comportement hautain et condescendant de son « Karim Wade ». Si Wade avait un seul « Karim Wade », son successeur Macky Sall a plusieurs « Karim Wade ». Les Aliou Sall, Mansour Faye, Farba Ngom et autres courtisans du Palais. Mais avec ce grand handicap, le Président Macky Sall qui est soupçonné de vouloir se présenter à un troisième mandat consécutif, répète la grosse erreur qui a fait chuter son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade.

Suivant les pressions exercées sur lui par ses courtisans, tout a tendance à croire que le Président Macky Sall veut un troisième mandat. En plus d’avoir un gros handicap avec les personnes qui l’entourent, le Président Macky Sall répète les mêmes erreurs qui ont précipité la chute de Wade. Me Abdoulaye Wade avait déclaré faire du « wax waxeet », en même temps, il avait consulté des juristes français au détriment de ceux sénégalais pour se prononcer sur l’éligibilité de sa candidature.

L’implication des juristes français dans la course à la présidentielle a eu un impact négatif sur l’électorat de Wade. Les Sénégalais n’ont pas accepté que Wade s’allie avec le « colon » Français pour valider sa candidature. En 2011, plusieurs juristes et spécialistes du droit constitutionnel et du droit public français : Dominique Chagnollaud, Didier Maus, Charles Zorgbibe, Michel de Guillenchmidt ou encore Bernard Chantebout avaient envoyé une contribution écrite pour valider la candidature de Wade : « Le président sénégalais Abdoulaye Wade a été élu en 2000. La nouvelle Constitution, elle, a été mise en place en 2001…

La limitation à deux mandats qui se trouve dans le nouveau texte n’aurait donc commencé à avoir cours qu’à partir de sa réélection en 2007. Les signataires de cette correspondance ont conclu qu’Abdoulaye Wade peut à nouveau poser sa candidature s’il le souhaite. « Cette recevabilité est évidente », a estimé le juriste Michel de Guillenchmidt, tandis que pour Charles Zorgbibe : « à la lecture des textes, il y a une sorte d’évidence »

Et aujourd’hui Macky Sall possède aussi « son » juriste français pour valider sa troisième candidature. Dans la parution du journal le Figaro du Samedi 20 Mai 2023, le juriste français agrégé de droit public à Paris II Panthéon Assas et ex directeur de l’institut Cujas spécialisé dans la recherche, Guillaume Drago, a levé le doute sur la question qui continue à alimenter le débat politique au Sénégal.

Agé de 62 ans, le spécialiste des questions de droit a été consulté par le Président Macky Sall, nous renseigne le quotidien français à sa page 34. Dans sa consultation, M. Drago a validé la candidature du Président Sall en fondant ses arguments. Selon lui, le Conseil constitutionnel en déclarant que le premier mandat pour lequel Macky Sall avait élu pour une durée de 7 ans et que rien ne pouvait le changer, pouvait être un argument valable pour valider la candidature de Macky Sall en 2024. Macky Sall serait alors en 2019 de son premier mandat de 5 ans. Lui ouvrant les portes pour une autre candidature en 2024.

Evidemment, M. Drago a tout faux. Comment peut-il être plus compétent et plus instruit que les autres Constitutionnalistes sénégalais qui déclarent qu’une candidature de Macky Sall en 2024 serait illégale. En ayant recours à un Constitutionnaliste français pour recourir son avis sur la question, Macky Sall méprise des Sénégalais plus experts en la matière. Un mépris qui avait coûté sa perte à Me Abdoulaye Wade en 2012.

Le peuple sénégalais est unanime à défendre l’expertise nationale. A-t-il besoin du service d’un juriste français pour lui éclairer sur la Constitution votée en 2016 sur le nombre de mandats que doit exercer légalement le Président de la République du Sénégal ?

Macky Sall semble se diriger sur les pas de son prédécesseur Me Abdoulaye Wade qui avait subi une véritable déconvenue en 2012 pour s’être fié uniquement sur des arguments de juristes français qui ne peuvent pas mieux maîtriser la Constitution de notre pays que leurs homologues sénégalais. C’est pourquoi, Macky Sall va tout droit dans le mur. Les Sénégalais vont le sanctionner à cause de telles erreurs bêtes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn