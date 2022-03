L’objectif du palais dévoilé…Macky candidat en 2024 (le Plan)

Partira…Partira pas ? Maintenant c’est clair, le président Macky Sall sera candidat à la présidentielle de 2024. Ce que le Palais entretenait en secret et que le président lui-même ignorait, c’était le plan mis en place pour faire accepter à Macky l’impensable troisième mandat mais aussi pour le faire accepter par l’ensemble des Sénégalais réfractaires à un tel projet. Et depuis le 08 mars, l’objectif du troisième mandat conceptualisé dans les coulisses du Secrétariat Général du Palais a été déroulé et porté par des fidèles du président de la république.

Pour Macky c’était le dernier mandat. Le président était prêt à passer la main et ce, bien avant les élections Locales. Dans ses confidences à des proches, le président voulait partir avec un tableau de bonnes réalisations, une nouvelle capitale avec toutes les infrastructures modernes et un Dakar aux allures de Paris comme l’avait rêvé le président poète, Léopold Sédar Senghor. Mais après lecture des résultats des élections, des vizirs tapis dans l’aile du Secrétariat de la présidence ont concocté un plan pour « pousser » Macky à accepter l’idée d’un troisième mandat.

Des analystes français, des statisticiens de renommée internationale, des politologues et juristes nationaux et Européens ont été mis à contribution pour faire « gober » au Patron deux choses essentielles : sa majorité dans l’électorat qui ne cesse de croître et la possibilité selon la constitution de faire un troisième mandat ; C’est ce second critère qui a été le plus déterminant dans le choix de Macky. Il ne pensait pas pouvoir prétendre à un mandat de trop.

Mais les théoriciens et concepteurs du troisième mandat lui ont fait croire que l’Article 27 de la constitution qui stipule que « la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans…Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs » ne concernait pas son mandat de 2012 à 2019 qui est un mandat de 7 ans et non de 5 ans comme mentionné dans l’article 27. Et Macky y a cru. Et depuis lors, il ne restait plus aux théoriciens de mettre en place un autre plan, celui de le faire accepter par la majorité de l’électorat Sénégalais.

Des instructions ont été données aux parlementaires surtout les femmes qui fêtaient leur journée internationale, aux membres de la Task Force Républicaine (TFR) et aux juristes de la majorité présidentielle d’occuper les médias pour distiller l’idée du troisième mandat avant même les Législatives pour éviter toute surprise à l’approche de 2024. Les premiers à porter cette idée publiquement sont Me Ousmane Seye président de la Coalition pour l’Emergence (Cpe), la députée de l’APR Yeya Diallo et la tonitruante Marème Thiam Babou, responsable APR à Fimela.

Me Ousmane Seye disait le 22 mars 2019 ceci : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ; Cette disposition s’adresse au bénéficiaire du mandat qu’est la personne du président de la République qui ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, faire plus de deux mandats consécutifs ». Mais aujourd’hui, l’avocat Me Ousmane Seye met du sable dans son couscous en devenant un artisan défenseur du troisième mandat.

Marème Thiam Babou n’a eu aucune gêne à aborder le troisième mandat de Macky en ces termes : « Bouma Macky Waxé Souba Gni Def 3e Mandat Ma Defko Sama Yonn Nékoul Ci » (Si Macky me dit demain qu’on part pour un troisième mandat alors je le suivrai…). A-telle dit dans l’émission Faram Facce de la TFM. Et à côté d’elle, sur le plateau de la TFM, la député Yeya Diallo, de son côté, a évoqué le doute des juristes autour de troisième mandat, ce qui favorise Macky Sall pour un 3ème mandat, selon elle.

La première phase du plan consiste à libérer les paroles sur l’espace publique et argumenter la possibilité d’un troisième mandat par le locataire du palais avant les législatives. Et la seconde phase qui se déroulera après les législatives et à la livraison du Bus Rapid Transit (BRT) consistera à porter le slogan « Macky 2024 » par des milliers de jeunes formatés lors du programme « Jokko Ak Macky ». Le programme du président Macky sera ainsi porté par les jeunes par opposition à la révolte des jeunes de mars 2021.

Et la troisième phase du plan « Mackyavélique » pour un 3ème mandat interviendra lors de la réception du tronçon du TER (Train Express Régional)…(à suivre)

La Rédaction de Xibaaru