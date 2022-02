Choix du PM : Macky choisit son dauphin ou son…3ème mandat

Macky Sall est-il bloqué sur le choix de son premier ministre ? Annoncé en « fast-track » en décembre 2021, le premier ministre du Sénégal n’est pas encore connu. Sa nomination prévue après les élections locales du 23 janvier 2022 est différée pour des raisons qu’on ignore. Et aujourd’hui, les Sénégalais attendent toujours ce premier ministre providentiel qui selon le président Macky, lui permettra de se consacrer entièrement aux tâches de président de l’Union africaine.

En novembre 2021, « le Président de la République a…informé le Conseil (des ministres) de sa volonté d’initier une révision de la Constitution en vue de l’instauration du poste de Premier ministre. Cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et sociopolitique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci, dévolu au Président de la République. » lisait dans le communiqué du conseil des ministres du 24 novembre.

Le président sénégalais Macky Sall a débuté samedi 5 février 2022, son mandat à la tête de l’Union africaine. Et pourtant le président de la République avait justifié le retour du poste de Premier ministre par sa présidence à l’Union africaine. Le Secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly explique que « Macky Sall doit gérer la crise sanitaire du Covid et qu’il sera aussi à la tête de l’Union africaine. D’où la nécessité de revenir à un Sénégal à deux têtes : président-Premier ministre »…

Et pourquoi Macky n’a-t-il pas encore nommé son premier ministre alors qu’il est déjà dans ses habits de Président de l’Union Africaine ? Que justifie ce retard ? Et pourquoi ce temps de flottement ? selon l’analyste politique de Xibaaru, « Macky Sall est tiraillé entre le choix du PM et son ambition de briguer un troisième mandat ». Et pour l’analyste politique-maison, le profil du futur premier ministre déterminera le schéma politique de la présidentielle de 2024…Ce premier ministre sera soit le dauphin ou l’artisan de la 3ème candidature de Macky Sall à la présidentielle.

« Si Macky Sall choisit un premier ministre technocrate qui n’a aucune base politique, cela voudrait tout simplement dire que ce premier ministre va terminer tous les chantiers de Macky Sall pour le présenter comme le président bâtisseur qui peut encore faire des miracles avec un troisième mandat. Mais si le président Macky Sall choisit parmi un des poids lourds de Benno Bokkk Yaakaar comme Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo ou Amadou Ba, cela signifierait que le président prépare la transition en 2024 et ce dernier choisi à la primature sera officiellement le dauphin » précise l’analyste politique de xibaaru.

L’hésitation de Macky Sall est le fruit des intenses lobbying entre les partisans du 3ème mandat et ceux qui œuvrent pour la transition. Les partisans du 3ème mandat font croire à Macky que « son troisième mandat est légal et que sa majorité aux Locales et aux législatives du 31 juillet 2022 pourront lui offrir ce troisième mandat. Et les partisans de la transition militent pour un départ en beauté du président et la conservation du pouvoir par la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Macky Sall a changé sa décision de nommer un PM-dauphin après le raz-de-marée de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élection locales. BBY a gagné 38 départements. Et si c’était aux législatives, Benno Bokk Yaakaar aurait la majorité absolue au parlement. Et si c’était la présidentielle, Macky remporterait au 1er tour. Et c’est cette illusion que les partisans du 3ème mandat vendent au président Macky Sall qui a vite fait de rétropédaler sur le profil du Pm. Attendons de voir qui sera la prochain Premier ministre…

La Rédaction de xibaaru