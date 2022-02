Bamba Fall…le traître qui va précipiter la chute de Macky

Au Sénégal la politique est considérée comme un escalier pour se hisser au plus haut sommet. Des leaders n’hésitent pas à mentir ou trahir pour arriver à leur fin. Des attitudes qui ont fini par dépiter les sénégalais. De tels comportements expliquent pourquoi beaucoup ne prennent plus le temps d’aller voter. Et Bamba Fall occupe le haut de ce podium. Voilà un homme qui vendrait toutes les personnes qui gravitent autour de lui juste pour le pouvoir. Mais son rapprochement avec Macky Sall est un véritable handicap pour la mouvance présidentielle.

Xibaaru l’avait prédit et c’est en train d’arriver. Les changements annoncés par Macky Sall au sein de son gouvernement vont permettre de connaître les taupes au sein de l’opposition. Et ce lundi, un gros poisson s’est détaché du lot des opposants radicaux. En effet, le maire de la Médina est devenu un élément inconditionnel du “Mburok Soow”. Bamba Fall a été nommé ministre-conseiller par le chef de l’Etat (voir décret ci-dessous). Une nomination qui ne surprend pas les sénégalais. Car depuis quelques jours, il utilise la rencontre entre le pouvoir et l’opposition, lors du sacre des Lions, pour justifier son rapprochement avec Macky.

La trahison est dans le sang de Bamba Fall. Sorti des eaux troubles du Parti Socialiste par Khalifa Sall, notre nouveau ministre-conseiller n’a pas hésité à lui tourner le dos. Même lors des élections municipales et départementales, il a refusé de s’allier avec la coalition Yewwi Askan Wi. Pourtant une bonne partie de ses camarades socialistes étaient dans cette coalition qui a laissé ses marques. Pour ne pas perdre la face, il s’est tournée vers la grande coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany.

Sa nouvelle position prouve que Bamba Fall s’est bien payé la tête de Bougane Gueye Dany. L’actuel maire de la Médina a utilisé la coalition Gueum Sa Bopp pour arriver à ses fins. Et pourtant, dans une récente sortie, le même Bamba Fall annonçait que sa relation avec le PDG du groupe D-Média dépasse les locales car ce dernier a des ambitions pour la présidentielle. Vu son nouveau poste, son compagnonnage avec Bougane ne peut même plus dépasser 2022. Cet acte posé par Bamba semble donner raison à Adji Mbergane Kanouté sur les candidats investis par Gueum Sa Bopp.

Mais sa venue est un danger réel pour Macky Sall qui n’a retenu aucune leçon du scrutin du 23 Janvier 2022. C’est à cause de la traitrise de grands opposants que Benno Bokk Yakaar a connu des revers dans des villes stratégiques comme Thiès. Et le locataire du Palais, qui aime défier les sénégalais, refait les mêmes erreurs avec un Bamba Fall vomi par les Médinois. Si Macky continue sur cette lancée, il perdra sans surprise le parlement qui est son dernier rempart devant une opposition qui a percé toutes ses défenses.

Malheureusement, le chef de l’Etat aime s’entourer de médiocre. Et à chaque fois, ses mauvais choix politiques lui retombent dessus. La nomination de Bamba Fall sera la dernière pièce pour la destruction finale de Benno Bokk Yakaar. La nouvelle mentalité sénégalaise n’accepte plus le bétail électoral et cela Macky Sall devrait le graver en lettre d’or dans sa tête s’il ne veut pas voir le pouvoir lui filer entre les doigts.

Les brebis galeuses au sein de l’opposition sont démasquées de jour en jour. Même si Macky Sall est la pièce maitresse dans cette purge au sein de l’opposition, il s’isole de jour en jour. Son recrutement massif fait grincer des dents au sein de son parti. Ce qui s’avère être un danger à la veille des législatives. Mais c’est à Bougane de dire au sénégalais le sort qu’il réserve à Bamba Fall, le “traitre”.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru