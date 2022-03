Abidjan : une nounou met du mentholatum dans les yeux d’un bébé de 9 mois

Une situation insolite s’est produite à Angré dans la commune de Cocody. Un bébé de 9 mois s’est retrouvé aux urgences à cause de sa nounou.

Ce mardi 08 mars aux environs de 19heures, une situation dramatique a inquiété tous les habitants d’un immeuble à Angré. En effet, « la nounou de ma sœur a mis du mentholatum dans les yeux de ma nièce âgée de 9 mois pour l’emmener à dormir pour qu’elle puisse dormir elle aussi à son tour. (C’est ce que la nounou a déclaré après investigation) Heureusement qu’elle a été surprise par l’aîné du bébé qui a fini par tout avouer à ma sœur, c’est à dire sa mère », relate notre source.

« Maman elle a mis dans ses yeux, elle dit si je dis elle va me frapper » a déclaré la fillette de 5 ans en larmes. Le bébé a mal réagi à ce produit et a fini par être transféré d'urgences à un centre de santé à la Riviera Palmeraie. « A notre arrivée, ils ont pris l'enfant en charge où ils ont fait tout ce qu'il pouvait et le lendemain ils nous ont libérés et nous sommes rentrés. Aujourd'hui ça fait deux jours l'enfant à toujours les yeux fermés » a confié la mère du bébé complètement