Ce prêtre accuse l’église d’avoir arraché sa femme

Un prêtre anglican du Nigeria aurait démissionné de son poste de prêtre de la Communion anglicane à cause des manigances perpétrées sous son nez.

Lors d’une conférence de presse tenue à Awka, dans l’État d’Anambra, détaillant la raison de sa décision, le révérend chanoine LumenCristi Eboh a allégué que certaines forces de l’église avaient poussé sa femme à le quitter et l’ont hébergée dans un endroit tenu secret. Il a accusé son évêque diocésain de chasse aux sorcières, d’accaparement de terres et d’une tentative de le forcer à devenir membre du conseil d’administration de God in Action Adoration Ministry, un ministère qu’il a fondé en privé.

Le rapport tel qu’il a été publié sur Instblog9ja, a également accusé l’évêque d’insister pour que la liste des administrateurs enregistrés de son ministère personnel soit modifiée pour inclure l’évêque et sa femme, une condition à laquelle il a résisté au motif que Dieu ne lui a pas révélé l’évêque comme un vaisseau dans le ministère.

Il a déclaré : «Au moment où je parle, ma femme vit à part dans un appartement payé par quelqu’un qui sait qu’elle est la femme de quelqu’un. Je ne suis qu’un prêtre autorisé par ma communion à entrer dans l’institution sacrée du mariage. En tant qu’homme marié, j’ai eu des moments très privés avec ma femme et nous avons partagé des mots attachants. Avec le crash de mon mariage, j’ai cherché à réorganiser ma vie, mais ceux qui me combattent ont même envoyé des jeunes femmes ici dans le but d’utiliser les perspectives de mariage pour…Lire la suite ici