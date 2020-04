Aide aux Sénégalais de la diaspora : Encore une corona-bêtise du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ

Amadou Bâ devient un cas singulier au Sénégal depuis que le pays est entré en guerre contre le coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ne cesse depuis d’attirer l’attention sur lui, seulement de la pire des manières. Ce ne sont pas seulement les gaffes qu’il accumule, mais à travers cette crise liée au coronavirus, Amadou Bâ se trouve le malin plaisir de transformer tous les Sénégalais de la diaspora en mendiants.

Dans la guerre contre le coronavirus, le Président de la République Macky Sall a eu la généreuse idée de lancer le Plan de résilience économique et social. Un plan destiné en partie à soutenir les Sénégalais impactés par cette crise liée au coronavirus. Les Sénégalais de la diaspora qui contribuent annuellement à plus de 1000 milliards à l’économie nationale grâce aux soutiens qu’ils apportent à leurs familles restées au pays, se trouvent fortement affectés par cette crise du coronavirus.

Se trouvant en confinement dans leurs pays d’accueil, ils se voient privés de leurs moyens de revenus qui leur permettaient d’envoyer régulièrement de l’argent à leurs familles au Sénégal. Des compatriotes plus que valeureux, bravant toutes sortes de souffrance dans leurs pays d’accueil, rien que pour gagner leurs vies, tout en participant à l’économie nationale. Des compatriotes qui méritent donc toutes les reconnaissances de la nation, mais qui font pourtant l’objet de mépris de la part du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ qui cherche tant à les humilier.

En direction de nos compatriotes de la diaspora, concernant l’aide devant les parvenir dans le cadre du Plan de résilience économique et social, Amadou Bâ décide : « Les ressortissants bloqués dans leurs pays d’accueil recevront entre 300 000 et 330 000 FCFA (500 euros) pour faire face aux effets du Covid-19. Les familles des Sénégalais décédés du Covid-19 recevront une enveloppe de 1 300 000 FCFA (1980 euros). Les étudiants aussi sont du lot de ces prioritaires avec la rondelette somme de 135 000 FCFA (200 euros) qui sera attribué à chacun d’eux. »

Ainsi, des Sénégalais bloqués depuis la mi-mars vont recevoir chacun 500 euros. Des Sénégalais restés dans des hôtels dont au plus bas, la nuitée pour ceux d’Europe est 55 euros. Quand on sait que les hôtels coûtent plus chers en Afrique qu’en Europe, cela ne représente même pas dix nuitées. Alors que le meilleur confort pour aider les Sénégalais bloqués à l’extérieur est d’éponger leurs factures, ne serait-ce que pour les nuitées dans les hôtels où ils trouvent.

Que signifie le montant de 1980 euros pour chacune des familles ayant enregistrés des morts alors qu’au bas prix, le rapatriement d’un corps en avion revient au bas prix à 3000 euros ? Pourquoi ne pas mettre ces fonds dans les consulats pour rapatrier les 80 décès de Sénégalais enregistrés ? Pourquoi vouloir obligatoirement donner l’argent aux familles éplorées ? Cela revient même à insulter les mémoires des défunts de la Diaspora…

Quant aux étudiants sénégalais de l’extérieur, le montant qui leur est alloué ne peut être qu’une bouteille d’oxygène vide quand on sait qu’elle ne couvre même pas la location mensuelle d’une chambre. Mais le mal pour les étudiants sénégalais en Europe et surtout en France qui risquent de perdre bien plus s’il n’arrive pas justifier l’aide du gouvernement sénégalais aux services sociaux…Ce surplus peut mettre fin à leur aide aux logements…Attention !

Ah, Amadou Bâ ! Où est-ce que va-t-il conduire nos compatriotes de la diaspora ?

La rédaction de Xibaaru