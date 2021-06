La jeunesse de Wakhinane Nimzat montre la voie du développement

Le Forum pour l’emploi et l’employabilité des jeunes du quartier de Wakhinane a vécu ce dimanche 27 juin dans l’antre du G-hip hop. Malgré la pluie signe annonciateur de bonne augure, les gens sont venues nombreuses pour écouter, réagir et faire des propositions pertinentes en terme de formation et d’insertion des jeunes et des femmes.

Parmi les cinq recommandations majeures figure la mise en place d’un comité technique de suivi des activités retenues structure autour de quatre axes d’intervention que sont la formation, la formulation et conception de projets , le financement et le partenariat.

A noter que cette activité est l’œuvre de la jeunesse consciente de Wakhinane Nimzat une commune située dans le département de Guédiawaye, qui compte plus sur les ressources existantes dans leur localité pour booster son développement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn