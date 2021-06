Sage-femme agressée à Joal : And Gueusseum menace de boycotter les services de nuit

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM SAT Santé/D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM condamne avec la dernière énergie l’ignoble tentative de viol et d’agression physique barbare perpétrée contre Gnima SAGNA, Sage-femme au poste de santé de Fajal (district sanitaire de Joal) et aussi celle physique dont est victime Marame NDOYE au poste de santé de Gorom2 (district sanitaire de Sangalkam) ; tout cela, moins de deux mois après la récente et méchante fracture de la main de Mariama CISSE, infirmière chef de poste (ICP) de santé de Mboyar (district sanitaire de Diofior) par un autre malfrat.

Ces violences gratuites, sans aucune suite dissuasive, interpellent le Ministre de la Santé et de l’Action sociale au moment où ces infirmier(e)s chef de poste (ICP) et Sages-femmes d’état, piliers du système, logés dans des abris peu décents et sans indemnités, respectables et honorant difficilement leurs factures d’eau et d’électricité, ne bénéficient d’aucun gage de sécurité.

AND GUEUSSEUM n’hésitera pas, si ce péril devrait perdurer, à donner un mot d’ordre de boycott du service de nuit dans les postes de santé et les maternités dans l’insécurité totale.

Dans la même veine de violence, AND GUEUSSEUM flétrit les violences faites sur les manifestants par les forces de l’ordre et les forces occultes tout comme celles estudiantines et scolaires subies par les enseignants et soutient le SAES dans son combat contre l’arrogance, l’indiscipline et la terreur à l’endroit de nos stoïques soldats du savoir qui méritent un meilleur traitement pour un sort meilleur.

La météo socio sanitaire, c’est aussi le dilatoire du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) dans l’élaboration de l’arrêté organisant la formation complémentaire des techniciens supérieurs de la santé en vue de leur reclassement au moyen de comités créés par son département incluant les pourfendeurs du décret (le ridicule ne tue pas) tout en excluant les initiateurs et défenseurs (SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé) de sa signature avec pour conséquence un éternel surplace inacceptable dans la démagogie. C’est pourquoi AND GUEUSSEUM, prenant à témoin l’opinion publique, rend le Ministre de la Santé et de l’Action sociale responsable de toute détérioration du climat social dans le secteur.

S’agissant de la pandémie, AND GUEUSSEUM continue de déplorer le relâchement quasi total des décideurs, des populations et des techniciens dont les conséquences redoutables charriées par les nouveaux variants de toutes sortes se passent de commentaires. Sous ce rapport, l’ASAS invite le personnel de santé non encore vacciné bien que la vaccination ne soit obligatoire à se faire vacciner pour convaincre les plus sceptiques à croire aux vertus des antigènes qui nous ont déjà sauvés de la poliomyélite, du tétanos, de la rougeole entre autres et qui contribuent à réduire de manière drastique le nombre de cas de contaminations de la Covid-19 dans les pays où la couverture vaccinale est plus élevée.

En notre triple qualité d’acteurs, cibles et de potentiels vecteurs et qui militons pour un système de santé plus préventif que curatif, nous devons prêcher par l’exemple.

Par ailleurs, l’extension de la carte hospitalière par le chef de l’État avec la réalisation de quatre (04) hôpitaux ultra modernes de dernières générations est salutaire dans le cadre de la couverture sanitaire universelle du fait de la matérialisation de la référence sanitaire ultime régionale.

En outre, AND GUEUSSEUM, tout en poursuivant sa tournée nationale dans les régions de Matam, Saint Louis, Louga et Thiès respectivement les 1er, 2, 3 et 4 Juillet 2021, félicite les camarades des régions déjà visitées (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Dakar) pour la chaleur de l’accueil et la mobilisation des militants, sympathisants et l’honneur fait par les autorités administratives et médicales locales en recevant la délégation du Directoire National de l’Alliance AND GUEUSSEUM.

Enfin l’ASAS salue la prometteuse séance technique d’ouverture des négociations Gouvernementales / AND GUEUSSEUM présidée avec beaucoup de pragmatisme par le Directeur général de la Fonction publique en attendant les autres rencontres ministérielles sectorielles et la plénière gouvernementale de prise de décisions envisagée sous peu.