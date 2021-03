La leçon de Me Assane Dioma Ndiaye aux dirigeants du Sénégal

Me Assane Dioma Ndiaye avocat président LSDH ( Ligue Sénégalais des Droits de l’Homme) a fait un cours magistral aux dirigeants de notre pays.

Voici la leçon du jour :

Jadis considéré comme un ilot de lumière dans un océan d’obscurantisme en Afrique , nous sommes passés au stade de dernier de la Classe en matière démocratique. Nous avons touché le fond des abîmes. Les Nations Unies et la CEDEAO disent nous avoir a l’œil et nous rappellent a l ordre et a la raison. Le son de cloche de la Cour Pénale Internationale ne va pas tarder a se manifester pour mettre en garde contre d’éventuels crimes contre l humanité ( S ils ne sont pas déjà produits au vu des nombreux décès déjà enregistrés ) . Alors en toute lucidité et patriotisme ayons le courage et l humilité de reconnaître notre pathologie profonde et ne nous voilons pas la face . A la place d une démocratie substantielle gage de pérennité e de stabilité durable on a jusqu’à aujourd’hui opté pour une démocratie bâtie sur une hégémonie des vainqueurs notamment de 2001 a 2021 avec une répugnance a tout pluralisme , la primauté des intérêts particuliers sur l’intérêt Général , une confusion des Pouvoirs Exécutif et législatif et surtout une vassalisation du Pouvoir judiciaire ponctuée par une instrumentalisation de la justice a des fins politiques. La Rationalité stratégique a supplante le nécessaire débat éprouvé sur le légitime et l illégitime. L impératif catégorique Kantien ravalé au rang d idéalisme beat et impertinent. En clair la Démocratie représentative a failli . Nulle surprise alors que Le Pouvoir exécutif échappe a tout contrôle. Les mécanismes régulateurs tels que les questions de confiance ou la motion de censure deviennent chimériques. La Théorie Montesquieuenne de l auto régulation tombe alors en désuétude. La clairvoyance appelle par conséquent a un nouveau contrat social articulé autour de paramètres saisissables et incompressibles qui s imposeront a tous Erga Omnes . C’est dans les moments de doutes profonds , d angoisse existentielle psychotraumatisante face au spectre du néant que le génie créateur d un peuple doit se déployer pour secréter des solutions salvatrices .

Me Assane Dioma Ndiaye

Président LSDH