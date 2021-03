Cheikh Ndiaye appelle à la protection du Sénégal…un pays pétrolier et gazier

Le Sénégal est un pays pétrolier et gazier qu’il faut protéger. Je lance un appel au calme et à l’arrêt de toutes les manifestations…Par Cheikh Ndiaye

Dans presque deux ans où même moins, le Sénégal sera un autre pays différent de ce que nous sommes en train de voir et de vivre Notre pays , sous la direction éclairée du Président Macky Sall, s’y prépare activement avec les différentes réformes relatives au contenu local, au nouveau code pétrolier et de toutes les mesures de gestion efficace dans le but de transformer le cadre et les conditions de vie des sénégalais. Dans cette perspective porteuse d’espoir que DIEU nous gratifié, aucun sénégalais ne doit œuvrer, encore moins accepter que les germes de la violence et du chaos puissent provoquer ou créer les conditions d’un pays instable, occasion en or que les forces du mal convoitent pour dicter leur loi et installer le chaos, comme c’est le cas dans d’autres pays. Il est vrai que la pandémie à covid19 a réduit a néant les prévisions économiques de départ et compromis considérablement les capacités de l’État. mais le gouvernement travaille inlassablement pour éradiquer rapidement la COVID avec l’arrivée des vaccins afin d’entamer la relance de l’activité économique qui affecte surtout le secteur informel majoritairement contrôlé par les jeunes. Les manifestations enregistrées ces derniers jours sont de trop si tant est que l’expression démocratique en est le but ou la perspective. La violence inouïe exercée sur des sénégalais, sur leurs biens, sur les forces de l’ordre qui ne font que leur travail , doit nous pousser à la retenue , au calme et à l’arrêt de toute forme de manifestation. Faisons tous confiance à la justice et que celle-ci se dise en toute impartialité. Je lance donc un appel au peuple sénégalais, aux parents, et aux jeunes particulièrement puisqu’il s’agit de leur pays, à la sérénité, à la retenue et à la paix. N’acceptez pas que votre pays soit détruit , votre futur est porteur d’espoir.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr Grand Yoff