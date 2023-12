La lecture d’un gestionnaire à la retraite sur l’affaire Ndella Madior Diouf

Au regard de cette grande pagaille chronique qui entrave la bonne marche du pays depuis très longtemps, l’on ne doit point s’étonner du cas de Ndella Madior que je banalise volontiers. Pourquoi? Parce que tout simplement , la fraude, le trafic d’influence, le laxisme, « le tapalé », l’incivisme, l’indiscipline, l’impolitesse, face à l’irresponsabilité des autorités étatiques ne peuvent que déboucher sur cette crise d’autorité empêchant son émergence, alors que des pays comme le Japon, la Corée, au lendemain de la dernière guerre mondiale étaient sur les mêmes starting-blocks que nous. Regardez maintenant la distance qui nous sépare d’eux en terme de développement et de civisme.

1-) Regardez aussi ce qui se passe dans nos hôpitaux où des malades sont des fois livrés à eux-mêmes car n’ayant pas les moyens suffisants pour se faire soigner : bon nombre d’entre eux finissent par mourrir devant l’indifférence totale des blouses blanches . Ce n’est un secret pour personne car des Professeurs, Médecins et infirmiers délaissent délibérément ces malades pour aller faire du « Xarr Matt » dans des cliniques privées de la place.

2-) C’est les mêmes tares qui gangrènent le Système Éducatif dans son ensemble, ou bon nombre d’Enseignants, tous secteurs confondus, du Primaire jusqu’à l’Université, ne se gênent plus pour dépoussiérée d’anciennes doléances « politichiennes » et déclencher des grèves dans un but inavoué d’aller faire du « Xarr Matt » tout en étant très bien rémunérés par l’État et conscients en même temps qu’ils sacrifient l’avenir de nos enfants.

Comment dans ces conditions peut on avoir un systeme de santé performant ou un enseignement de qualité si ceux-là qui ont eu à bénéficier de bourse de l’État jusqu’au terme de leur formation se comportent en vrais mercenaires ?

3-) Regardez d’autre part le nombre impressionnant d’accidents mortels sur nos routes causés par de véritables cercueils roulants détenant on ne sait comment des visites techniques en bonne et due forme et conduits par des chauffeurs insouciants manquant souvent de lucidité et qui au finish bénéficient d’une impunité inexplicable.

4-) Regardez les sommes exorbitantes engagées dans les bourses familiales. C’est parce qu’elles n’ont jamais auditées qu’une marge très importante finit dans la besace d’agents municipaux indélicats et de chefs de quartiers, de politiciens, d’imams, de leurs naibs et membres de leurs familles.

5-) pour vous dire que, même si le Président Maky Sall a eu la vision de transformer le visage infrastructurel sur toute l’étendue du Sénégal, pour leur utilisation nous devons faire preuve de politesse, de civisme, de propreté et de responsabilité comme le font a côté les rwandais, les chinois et les coréens.

Le constat est amer pour reconnaître que tout ce que les Sénégalais ont de plus que certains pays africains, c’est une grande gueule, de l’arrogance de bon nombre de nos élites, une indiscipline chronique, une impolitesse et un incivisme lesquels nous reléguent loin derrière des pays comme le Maroc ou le Rwanda.

Monsieur Seyni BA

Gestionnaire comptable à la retraite