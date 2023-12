Abdoul Mbaye : La rencontre entre un homme et son peuple !

A moins de deux mois de l’élection présidentielle, une excellente nouvelle vient de tomber avec le dépôt en fin de semaine dernière des parrainages en faveur d’Abdoul Mbaye devant le Conseil Constitutionnel. Cette nouvelle était attendue avec impatience par ses supporters et ses amis, et plus encore par l’ensemble du peuple sénégalais, hommes et femmes et notamment la jeunesse, dans l’attente d’un renouveau et de tourner définitivement la page de l’ère Macky Sall.

Dans le monde tourmenté que nous vivons, à l’heure où les guerres, les conflits n’ont jamais été aussi nombreux, où la crise économique est mondiale avec en particulier une hausse de l’inflation et une augmentation des prix, notamment des produits alimentaires, au moment où les actes terroristes et de piraterie en mer Rouge par les rebelles houthis menacent l’accès au canal de Suez et où se profilent des coûts du transport maritime mondial à la hausse, à l’heure encore où règne une grande instabilité dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal a besoin d’une personnalité forte, reconnue sur la scène mondiale, dont la voix sera entendue dans tous les sommets et les enceintes politiques, économiques et environnementales internationales. Un homme dont le passé parle pour le présent.

Cette personnalité, cette voix, c’est celle qu’incarne Abdoul Mbaye dont l’intégrité est reconnue de tous, dont les compétences ne font l’objet d’aucune discussion en raison de son rôle d’ancien Premier ministre du Sénégal et de grand entrepreneur, en particulier dans le domaine financier. Avec lui le Sénégal dispose du grand manager qu’il lui faut.

Hier, il a su relever des défis extrêmement complexes.

Aujourd’hui il fait don de sa personne au pays afin qu’il puisse faire face aux multiples enjeux, (économique, social, sécuritaire, éducatif, environnemental, etc.) qui nous attendent au cours des cinq prochaines années.

Demain, élu, il servira loyalement et avec ferveur notre pays et son peuple.

Abdoul Mbaye n’est pas candidat pour les honneurs et les divers avantages de la fonction, contrairement à certains personnages ambitieux, non pour leur pays, mais pour eux-mêmes. Abdoul Mbaye entend « servir » la nation sénégalaise et non « se servir » d’elle à des fins personnelles.

Aboul Mbaye, élu, gouvernera de façon responsable et transparente, dans le respect de notre grande démocratie qu’est le Sénégal. A l’heure de tous les populismes il renforcera celle-ci, et en fera une réalité vivante en sollicitant la participation citoyenne lors des grands rendez-vous auxquels sera confronté notre pays. Je rappelle à ce sujet qu’Abdoul Mbaye est le seul candidat déclaré à ce jour, à s’engager pour exercer un mandat unique de transition au cours duquel il restaurera et renforcera le pouvoir judiciaire et législatif cruellement abîmés par l’ancien président Macky Sall. Cet engagement constitue non seulement une grande première au Sénégal mais dans l’Afrique toute entière.

Elu, Abdoul Mbaye renforcera l’unité nationale ainsi que nos institutions politiques qui sont aujourd’hui gravement mises à l’épreuve, il restaurera l’image du Sénégal entachée par les crises politiques aussi bien que par des émeutes populaires de ces dernières années suite à des actes irresponsables de certains individus plus attachés à leur égo qu’au développement du Sénégal.

La candidature d’Abdoul Mbaye représente une opportunité pour tous les sénégalais, il apporte avec lui un vent de changement indispensable pour redonner un nouveau souffle au Sénégal. Son engagement résolu et sa vision audacieuse sont les garants d’un horizon prometteur pour notre pays. Il est dans l’histoire d’un pays des rendez-vous qu’on ne peut manquer, faute de voir le train de l’histoire passer sans s’arrêter.

Nul doute que les sénégalaises et les sénégalais, qui ont le destin de notre pays entre leurs mains, répondront présents en février prochain à ce grand rendez-vous avec la démocratie.

Pour une nation plus forte et plus juste rassemblons-nous tous derrière la candidature d’Abdoul Mbaye.

Ibrahima Thiam, Président du mouvement Un Autre Avenir

Conseiller spécial du candidat Abdoul Mbaye