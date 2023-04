La longue liste des élucubrations de Ousmane Sonko

Tentatives d’assassinat échouées…Dame mbodj, Guy Marius, Clédor et Sonko, plus invulnérables que nous tu meurs!

Au mois de mars dernier, notre tonitruant Dame Mbodj nous a conté une rocambolesque histoire de tentative d’assassinat, poursuivi qu’il était par des flingueurs qui ont abondamment ouvert le feu. Ils ont logé des balles à l’arrière de sa voiture, puis sur la portière gauche, avant de faire demi-tour, de contourner la voiture pour tirer à l’arrière côté droit, puis ils sont arrivés à la hauteur de Dame mais n’ont pas jugé intelligent de tirer à ce moment-là, ca serait trop facile et pas amusant, non ils ont préféré le dépasser pour tirer sur l’aile avant. Ces assaillants ont tiré partout sauf sur leur cible. Le tout sur une route si étroite que deux voitures roulant côte à côte risquent de se toucher au moindre écart, ils ont quand même réussi la prouesse de rater avec une arme à feu ce qu’un bras tendu aurait atteint. Reconnaissons qu’il est plus difficile de rater Dame dans ces conditions qu’un éléphant dans un couloir. Sacré bonhomme, ils nous a bien fait rire avec son verbe haut et son sourire large! Le plus comique c’est que « kènn khoromalou ko ».

Dans la mythologie grecque, Mars est le Dieu des guerriers et de la violence, normal que durant ce mois, nos amis gladiateurs qui se prennent pour des hommes politiques soient pris d’une certaine frénésie. En effet, un autre miraculé s’est illustré: Guy Marius, lui il a l’air vraiment l’air trop sincère quoi, il m’est sympathique. Le front plissé, les sourcils qui lui donnent l’air de pleurer en permanence, Guy a l’air vraiment trop honnête. Il s’est auto-proclamé « mbindane du peuple » quelle humilité, ndeyssane. C’est sans doute cette humilité qui a poussé l’honorable a baissé son froc non moins honorable et a nous montré sa blessure infligée par un tir de projectile des forces de sécurité. Heureusement que les policiers n’ont pas tiré plus haut, il nous ont épargné d’en voir davantage sur l’anatomie de l’activiste. Je m’apprêtais à faire un post dès le lendemain pour apporter mon soutien que je l’ai vu accompagner M. Sonko qui se rendait bruyamment au tribunal. Il avait même l’air mieux portant que ce dernier à en juger par la puissante étreinte qu’il exerçait sur son protégé. On voyait le pauvre Ousmane tiraillé par Marius, un policier et la ceinture de sécurité qui le retenait et qu’il a lui-même déverrouillée sans oser dire à son ami qu’il préférait encore les policiers au Kagato-jime de Guy (prise de judo). Et dire que Marius semblait proche du coma la veille!

Durant cet épisode, le tragi-comique entra dans une autre dimension. M. Sonko est embarqué manu militari dans un véhicule de police avec son avocat et on apprend dans la soirée par un post du leader du Pastef que Macky Sall à travers les FDS, a voulu l’assassiner. Cela ne semblait pas très crédible, peut-être l’avait-il dit juste pour «faire de la politique » comme on dit communément. Et finalement il s’est pris au jeu, il ne pouvait plus s’arrêter en si bon chemin. Il entame un séjour dans une clinique dans laquelle il semblerait que personne ne lui a administré le moindre traitement à part cette drôle de perfusion, jaune dans la bouteille et qui devient miraculeusement transparente dans le perfuseur. Par la suite, il nous annonce solennellement qu’il a envoyé dans un laboratoire étranger tenu secret, des échantillons pour test ADN, oups ma langue a fourché, ce mot est tabou, ne parlons pas d’ADN, on ne parle pas de corde dans la maison d’un pendu! Non, l’analyse porte juste sur ses vêtements pour identifier ce qu’on lui aurait aspergé. Le choix d’un laboratoire étranger est déroutant de la part du chantre du nationalisme orgueilleux. Bon passons, on n’est plus à une fantaisie près avec lui. Mais sérieusement, qu’a-t-il envoyé? Était-ce l’habit qu’il portait dans le fourgon? Était-ce sous scellé? Les prélèvements ont-ils été faits devant un agent assermenté? Qui nous dit qu’il ne l’a pas versé lui-même? Personne ne sait.

À l’avenir, si quelqu’un vous énerve, faites la même chose, envoyez des échantillons d’acide dans un laboratoire au Timor Oriental et portez plainte au Sénégal, vous aurez l’air malin au tribunal!

Cette semaine OS nous annonce d’un ton menaçant que les résultats sont tombés et qu’ils confirment une tentative d’assassinat à laquelle il a échappé.

Ainsi donc, Sonko veut nous faire croire que des centaines de policiers de la BIP et du GIGN, l’élite de nos forces de défense ont raté un homme désarmé et enfermé dans un fourgon 4 m2?

Ces hommes sur qui repose notre sécurité, auraient choisi le moment où toutes les chaînes de télévision, de radio, les sites internet et les réseaux sociaux seraient braqués sur Sonko pour essayer de le supprimer ? En terme de stratégie on a vu mieux !

Des hommes sur-entraînés et sur-équipés comme on l’a vu lors du défilé du 4 avril qui a suscité la fierté de tout un peuple n’ont pas pu venir à bout d’un freluquet de 49 ans et d’un efflanqué sexagénaire de 47 kg (cheveux inclus), lequel sirotait tranquillement son café 48h plus tard dans un bar à l’autre bout du monde? Comme pour mieux narguer les policiers et tous les sénégalais.

Diantre! Sonko et Clédor sont des « Superman ». J’ose espérer qu’ils n’ont pas trop malmené nos policiers dans le fourgon durant le trajet.

Ces Forces de Défense et de Sécurité si vaillantes et aguerries qui sont régulièrement appelées à participer à des opérations dangereuses de maintien de la paix au quatre coins du monde, auraient été tenues en échec par ces quatre compères Guy, Clédor, Ousmane et peut-être Dame Mbodj (précisons que ce dernier ne les a pas accusées). Ces quatre-là me font d’ailleurs penser aux sympathiques frères Dalton, toujours dans des fusillades mais jamais blessés. J’ai ma petite idée sur qui jouerait le rôle de Joe le plus petit et qui celui d’Averell le plus grand, pas vous ?

J’ai entendu beaucoup de réactions aujourd’hui dénonçant l’extrême gravité des propos de Sonko. C’est certainement grave, mais est-ce plus grave que le fait que des centaines de milliers de sénégalais croient en ce qu’il raconte?

La liste des élucubrations de Sonko est longue :

– l’affaire du chèque des 46 milliards et de sa commission avortée de 12%

– les soins prodigués par le « cabinet médical » Sweet beauté

– la tentative d’assassinat consistant à enlever l’écrou de son véhicule pendant son meeting à la place de l’obélisque, alors que des milliers de ses fidèles surexcités veillaient au grain sur lui et ses biens

– les preuves annoncées sur l’affaire Prodac mais jamais fournies

– l’annonce de la plainte contre Cheikh Yerim Seck dont on attend impatiemment des nouvelles

– hier encore il n’a pas boudé son plaisir d’annoncer l’arrivée d’Auchan à Ziguinchor après nous avoir expliqué que Auchan était présent pour servir les intérêts impérialistes de la France au détriment des sénégalais.

– il affirme que le Sénégal ne bénéficie que 10% du pétrole découvert alors qu’en réalité les revenus sont d’au moins 55% de l’exploitation pétrolière.

– etc

Je ne saurai faire une liste exhaustive de ses divagations, dont certaines sont tellement dépourvues d’intérêt que l’on devrait interroger un psychanalyste sur les raisons de la conception aussi élastique de la vérité du Président du Pastef. L’un des jeux favoris des tiktokeurs est de rivaliser d’inspirations avec des VAR le concernant. Eh bien malgré tout cela, si des jeunes, des adultes, des vieux, des hommes des femmes et des imams sont prêts à donner leur vie pour lui, alors l’offense que Sonko a faite aux forces de l’ordre en les accusant de tentative d’assassinat est une babiole comparée au mal de notre société et de ce qui la guette.

Après avoir été un exemple en Afrique dans bon nombre de domaines comme la démocratie, l’éducation, le civisme, etc, il est temps de se demander comment sommes-nous arrivés à faire du Sénégal ce pays où l’on prend le premier guignol pour un grand marabout, à confondre un saltimbanque avec un chroniqueur politique et judiciaire, à prendre des farfelus agitateurs et mauvais comédiens pour de grands hommes politiques visionnaires sur qui le devenir du Sénégal doit reposer. Un pays où le « wakh sa khalat » a intimidé le « kham kham, un pays où les valeurs «de diom et de ngor » jadis si précieuses, sont si souvent étouffées.

Nous considérons et acceptons la politique comme un jeu qui doit avoir des règles contraires aux valeurs de la société qu’elle est sensée servir. Et après nous pleurnichons qu’une fois élus, les politiciens aient certains comportements.

Sommes-nous sérieux? Une chose est au moins sûre : ces politiciens eux, ne nous prennent pas au sérieux.

C’est pourquoi parler d’eux avec dérision et considérer qu’ils sont jeunes, qu’ils ont été surpris voire déboussolés par le succès qu’ils ont, est la meilleure façon de garder encore un peu de bienveillance pour eux. Une compassion pour leur inexpérience et leur jeune âge nous conduit à leur donner le conseil charitable de ne pas trop jouer avec les sentiments des sénégalais. Ils ont beaucoup d’empathie et sont patients mais n’aiment pas qu’on les prenne pour des demeurés trop longtemps. À bon entendeur…

Tanor Fatim Coura Ngouye

Metteur en scène