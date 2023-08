La maman de 21 ans enterre vivant son nouveau-né…Il survit

La police sauve un nouveau-né enterré vivant par sa mère de 21 ans

La police de Lunzu à Blantyre, au Malawi, a secouru une petite fille nouveau-née qui a été enterrée vivante par sa mère de 21 ans.

L’agent des relations publiques de la police de Chileka, le sergent Jonathan Phillipo, qui a confirmé l’incident le jeudi 3 août 2023, a identifié la suspecte comme étant Olivia Jonas.

Le sergent Phillipo a déclaré que la suspecte était enceinte de 8 mois et que dans la nuit du 1er août 2023, elle a donné naissance à un nouveau né, une petite fille toute seule à la maison. Ensuite elle a enterré le nouveau-née dans un buisson voisin sans en avertir personne. Il est rapporté que lorsque son mari est rentré du travail, elle lui a menti en disant qu’elle avait fait une fausse couche et qu’en raison de complications qu’elle éprouvait, elle a été emmenée à l’hôpital de Mlambe pour des médicaments.

La police a déclaré qu’après avoir été interrogée par des infirmières qui s’occupaient d’elle, Jonas a affirmé avoir accouché d’un bébé mort et l’avoir enterrée dans un buisson voisin à proximité.

Immédiatement après avoir reçu le rapport des responsables de l’hôpital de Mlambe, des policiers de l’unité de police de Lunzu se sont rendus à l’hôpital où ils ont interrogé la suspecte qui a révélé qu’elle avait enterré l’enfant après l’accouchement.

Plus tard, elle a conduit des policiers et des médecins du centre de santé de Kadidi sur les lieux où elle a enterré l’enfant et l’endroit a été exhumé et on a découvert que le bébé était toujours vivant et en bonne santé.

Pendant ce temps, la suspecte qui devrait répondre des accusations de dissimulation de la naissance d’un nouveau-né, est admise à l’hôpital de Mlambe où elle reçoit des soins médicaux.

Olivia Jonas est originaire du village de Mjamba dans la région de l’autorité traditionnelle Kapeni dans le district de Blantyre.

Source ABJTV