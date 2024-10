La nomination de Samba Ndiaye divise Pastef

En Conseil des ministres d’hier mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué plusieurs nominations. Mais celle de Mame Samba Ndiaye nommé PCA de la SN/HLM (Société nationale des habitations à loyer modéré) crée la polémique au sein même de son parti le Pastef.

Et pour cause ! Mame Samba Ndiaye, ancien maire de Ndoffane, fut membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar et farouche pourfendeur d’Ousmane Sonko. Lors d’un meeting, il avait publiquement accusé le président du Pastef d’homosexualité. C’est ainsi que des voix se sont élevées pour protester. L’une des plus bruyantes est celle de Galissa Boully, secrétaire général de Pastef West Coast, aux États-Unis.

Sur le réseau social X, il a d’abord écrit : « Cette nomination, c’est du pur sabotage. Je ne sais pas qui a inséré le nom de cet énergumène dans la liste. Mais il faut corriger ça le plus rapidement possible. « Plus tard, il a encore haussé le ton pour dénoncer cette nomination. « Nous décrétons 72 heures pour exprimer notre désaccord suite à la nomination de Samba Ndiaye comme PCA de la SN/HLM. Il doit sauter et les responsabilités doivent être situées. Respectez notre conscience un peu waay. Patriote un pour, patriote pour toujours », a-t-il pesté dans sa nouvelle publication dans laquelle il ajoute la vidéo de Samba Ndiaye qui insultait jadis Ousmane Sonko.

Avec Seneweb