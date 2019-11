Sur son compte Instagram, Solange Knowles a annoncé une mauvaise nouvelle à ses 4 millions de fans : la petite sœur de Beyoncé vient de divorcer pour la seconde fois, douze ans après le précédent. En couple avec le réalisateur Alan Ferguson depuis onze ans, Solange et ce dernier s’étaient mariés en 2014. Après cinq ans de mariage, ils ont finalement rompu. Comme elle l’a souligné sur son long message, la rupture date de plusieurs mois, mais les ex ont tenu à garder leur rupture secrète le temps du divorce : « Il y a onze ans, j’ai rencontré un homme phénoménal, qui a changé chaque moment de ma vie (…) C’est injuste de ne pas avoir le pouvoir de façonner votre histoire comme vous l’aviez imaginée » a-t-elle déclaré.

Avant d’être mariée à Alan Ferguson, Solange Knowles avait déjà connu une précédente histoire d’amour, qui s’était là encore soldée par un divorce. À peine majeure et tout juste âgée de dix-huit ans, la sœur de Beyoncé s’était unie en 2004 au footballeur américain Daniel Smith. Leur mariage avait duré trois ans, et le couple avait finalement divorcé en 2007. C’est à ce même moment que Solange a rencontré Alan Ferguson, avec lequel elle a partagé plus d’une décennie de vie.

Si Solange Knowles n’est pas aussi connue que sa grande sœur, la chanteuse a elle aussi une belle carrière. La jeune trentenaire a débuté sa carrière à quinze ans seulement, et a sorti son premier obus à l’âge de dix-sept ans. Le 1er mars dernier, Solange a publié son cinquième album, baptisé When I Get Home, dans lequel elle collabore avec Pharrell Williams et John Key. À sa sortie, l’album s’est classé septième des ventes américaines, et seizième au Canada.