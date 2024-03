La prouesse politique de Pastef…Diomaye «efface» les grands leaders

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de bousculer les habitudes. Ousmane Sonko et Cie sont en train de donner un nouveau visage à la politique sénégalaise. Les patriotes ont réussi à imposer une opposition radicale au régime sortant. Ils ont aussi réussi à sauver la candidature d’un des leurs. Leur capacité à s’adapter a fait de Bassirou Diomaye Faye le nouveau président élu. Cet homme inconnu au bataillon vient d’envoyer à la retraite certains grands noms de la politique sénégalaise.

Le modèle démocratique sénégalais a encore triomphé. Beaucoup attendaient de voir le pays sombrer dans les jours à venir. Un leader cloîtré dans son petit confort à tout fait pour retarder la tenue de la présidentielle. Malheureusement pour lui, les sénégalais ont massivement répondu à l’appel des urnes. Ils ont élu un nouveau chef d’Etat, le cinquième depuis l’indépendance. Les résultats publiés depuis dimanche sont favorables à Bassirou Diomaye Faye. D’ailleurs, les autres candidats ont tous abdiqué et félicité le nouvel homme fort du pays.

Même si le costume le dépasse actuellement, il a réussi une prouesse politique. Personne ne pensait que ce «petit novice», qui n’a eu à diriger aucun poste de responsabilité, serait le successeur de Macky Sall. Tous les sondages étaient contre lui. Mais il est passé entre les mailles du filet. Chose qu’il doit à Macky Sall et Ousmane Sonko. Si le projet d’amnistie n’avait pas été voté, il n’aurait pas pu faire une telle campagne. Choisi par des jeunes qui ont soif de changement, il occupera bientôt un fauteuil brûlant. Beaucoup de dossiers prioritaires attendent les anti-système.

Bassirou Diomaye Faye, cinquième président de la République, change la configuration politique. L’avènement du patriote envoie à la retraite certains leaders de l’opposition. Les scores obtenus lors de la présidentielle prouve que ces partis ne sont plus ce qu’ils étaient. Idrissa Seck et le Rewmi ont été catastrophiques lors de ce scrutin. Le chef de l’opposition «légitime» a été laminé même dans son propre bureau de vote. Et pourtant de nombreux observateurs de la scène politique le voyait arriver avant l’actuel président de la République.

Tout comme Idrissa Seck, Khalifa Sall a été battu par le candidat qualifié de novice. Le leader de Taxawu Sénégal est sûrement la plus grosse déception de cette élection. Lors de la campagne, il a fait une grosse démonstration de force. Les Khalifistes réussissaient le pari de la mobilisation. D’ailleurs, il était bien parti pour remporter la bataille à Dakar. Malheureusement, l’ancien maire de Dakar a été massacré par le poulain de Sonko. Une défaite au goût amer car le socialiste a perdu face à un politicien qui cherche toujours ses marques.

A 68 ans et 64 ans respectivement, Khalifa Sall et Idrissa Seck sont au dernier tournant de leur carrière politique. Une nouvelle vague d’opposants commence à voir le jour. Plus jeune et plus radicale, ils ne vont laisser aucune marge de manœuvre au nouveau président. Mais attention, l’ancien maire de Dakar peut se faire représenter dans cette bataille par Barthélémy Dias. Il a les mêmes arguments que cette nouvelle opposition. Malheureusement, ses problèmes avec Ousmane Sonko risquent d’être un handicap vis-à-vis des jeunes.

L’arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays redéfini les cartes. L’opposition va connaître une véritable mutation. Avec Amadou Ba à sa tête, elle devra assurer la relève. Cette opposition ne sera sûrement pas comme celle que Ousmane Sonko a habituée aux sénégalais. Ces hommes et femmes ne se lanceront pas dans un radicalisme meurtrier. Mais il leur faudra être à la hauteur et faire leurs preuves avant l’élection présidentielle de 2029.

D’ici là, tous les yeux sont rivés sur Bassirou Diomaye Faye. Son magistère sera passé à la loupe. Les sénégalais ne lui pardonneront aucune erreur. Il doit être un véritable chef d’Etat. Et non une personne à qui on donne des ordres. Les 100 prochains jours seront décisifs pour ce membre de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru